MEN opublikowało kalendarz nowego roku szkolnego. Rodzice będą główkować

Do końca wakacji pozostały niespełna dwa tygodnie. Uczniowie wykorzystują ten czas na regenerację przed nowym rokiem szkolnym, w którym czeka ich wiele zmian. Najgłośniej mówi się o decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, za sprawą której w polskich placówkach pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska.

– To jaskółki zmian przed dużą reformą edukacji, która jest planowana na 2026 r. Pracujemy nad nią od kwietnia 2024 r. Działania merytoryczne przeprowadza Instytut Badań Edukacyjnych, w same prace nad podstawami programowymi do szkół podstawowych jest obecnie włączonych 200 ekspertów w 22 zespołach, z których większość to nauczyciele praktycy. W poprzedzających je konsultacjach udział wzięło ponad 30 tys. nauczycieli – mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej.

Mimo że uczniom zostało jeszcze kilka dni wakacji, coraz częściej myślami wracają do szkolnych ławek, a swoim wzrokiem sięgają jeszcze dalej – do kolejnych dni wolnych. Kiedy będą przypadały? Wszystko jest już jasne, ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz nowego roku szkolnego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 1 września 2025 r., a zakończą 26 czerwca 2026 r. Przerwa zimowa została zaplanowana od 22 do 31 grudnia 2025 r.

Z kolei ferie zimowe zostały podzielone na trzy tury, a nie – jak wcześniej – cztery. Od 19 stycznia do 1 lutego będą wypoczywać uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego – z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego, a od 16 lutego do 1 marca – z podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Wiosenna przerwa świąteczna będzie trwała w dniach 2-7 kwietnia.

