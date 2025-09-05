Zima w Polsce rozczaruje. Długo poczekamy na śnieg

Jak podaje Polskie Radio 24, powołując się na dane z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, zima, która obejmuje okres końca 2025 roku i początku 2026 r., nie będzie tak chłodna i śnieżna. Wszystko z powodu „La Niñy” i osłabionego wiru polarnego, które nie wpłyną tym razem mocno na sytuacją pogodową w Europie – w tym w Polsce.

Co to jest „La Niña”? To zjawisko klimatyczne, które pojawia się co kilka lat na Pacyfiku. Powoduje, że we wschodniej części oceanu (blisko Ameryki Południowej) robi się chłodniej niż normalnie, a pasaty – czyli wiatry wiejące ze wschodu na zachód – dodatkowo przybierają na sile. W konsekwencji woda u wybrzeży Peru i Ekwadoru ochładza się, a ciepłe masy wodne są „spychane” bardziej w stronę Azji i Australii. To zaś z kolei rozregulowuje pogodę na całym globie (w jednej części świata odnotowywane są susze, a w innych obfite opady deszczu i powodzie). „LN” wpływa niekiedy tak na pogodę w Polsce, że sprzyja bardziej mroźnym zimom i częstszym spływom zimnego powietrza ze wschodu lub północy.

Taki będzie listopad i grudzień 2025 roku. Co przyniesie styczeń 2026?

PR24 przypomina, że „La Niña” jest „częścią cyklu klimatycznego El Nino-Oscylacja Południowa”. Gdy ENSO jest „neutralne”, wtedy „temperatury wody utrzymują się na średnim poziomie”. Pogoda staje się stabilniejsza.

Według długoterminowego modelu pogodowego ECMWF w Europie przeważać będą cieplejsze masy powietrza – głównie na zachodzie i południu. Możliwe, że inna sytuacja czeka mieszkańców północy i centrum kontynentu – tam najprawdopodobniej okresowo obniżała będzie się temperatura powietrza – szczególnie na samym początku 2026 r. Sprzyjać temu mogą zimne masy powietrza polarnego.

ECMWF przewiduje raczej mniejszą ilość śniegu w Europie niż zwykle, gdy mowa o listopadzie. To samo w grudniu. Jeśli chodzi o styczeń – tutaj sytuacja jest odmienna, możliwe są obfite opady, także w Polsce, szczególnie na południu i wschodzie kraju.

