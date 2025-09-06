Była Świadkiem Jehowy, ujawnia szokującą prawdę: Przemoc seksualna i fizyczna są na porządku dziennym
Dodano: 
Tulia Topa
Tulia Topa Źródło: Wydawnictwo Znak
Świadkowie mają rewelacyjną metodę żeby sprawdzić skruchę. Na komitetach sądowniczych zadawane są bardzo szczegółowe pytania o grzech. I często się zdarza, że grzech dotyczy np. niemoralności, współżycia przed ślubem dwójki młodych ludzi i… Młoda dziewczyna, 17-, 18-, 19-latka, która dopuściła się tego „okropnego grzechu” rozmawia wtedy z takimi trzema „starszymi” i oni wypytują o detale. Jeżeli odpowiadasz na te pytania, to znaczy, że okazujesz skruchę, że żałujesz swojego grzechu – mówi w podcaście „Wprost Przeciwnie” Tulia Topa, autorka książki „Jak rozbiłam szkło. Moje dorastanie wśród Świadków Jehowy”. – To całkowita przemoc seksualna. Mówię o pytaniach o to, czy palec był w środku? Kto kupił zabezpieczenie? Czy to planowaliście? Czy był orgazm? – dodaje w poruszającej rozmowie o, jak podkreśla, uwolnieniu się z sekty.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Wystąpiłaś z tej „organizacji” i tylko dlatego mogłaś napisać książkę.

Tulia Topa: Tak. Kiedy byłam jeszcze Świadkiem Jehowy, nie mogłam mieć dostępu do żadnych treści byłych Świadków. To jest jeden z największych zakazów:

Nie można czytać, zdobywać żadnych informacji od osób, które już odeszły, czyli tak zwanych odstępców. Teraz też jestem odstępcą i napisałam odstępczą książkę, która jeszcze przed premierą jest na liście zakazanych pozycji.

Dotarły do ciebie takie informacje?

To jest zupełnie naturalne, że wszystko co mówią, wszystko co piszą „odstępcy”, wszystkie ich materiały na , wszystko jest objęte absolutnym zakazem.

Nie można mieć kontaktu z „odstępcami”.

Kiedy do ciebie zaczęły docierać wyznania „odstępców”? Kiedy to zaczęło w twojej głowie rezonować?

(…) Miałam wtedy 24 albo 25 lat i powolutku, bardzo powolutku zaczęło się też moje odejście. W ogóle żeby Świadek Jehowy otworzył się na takie „odstępcze treści”, to już musi mieć – jak mówią Świadkowie – osłabioną wiarę, czyli musi być trochę słabszy duchowo… Najczęściej właśnie takie osoby łamią zakazy i podglądają.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Kiedy zobaczyłam pierwsze „odstępcze treści”, serce biło mi szybciej, miałam spocone ręce, cała się trzęsłam. Oglądałam jakiś filmik na YouTube i patrzyłam, czy nikt tego nie widzi.
