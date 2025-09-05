PiS ma plan na obniżenie cen energii. Znamy szczegóły

„Wysokie ceny prądu rujnują budżety gospodarstw domowych i dławią polskie firmy. Odbierają nam także miejsca pracy. Dlaczego tak się dzieje?” – pyta w nowym materiale Prawa i Sprawiedliwości były Prezes Rady Ministrów (a w przeszłości m.in. były minister rozwoju i finansów).

Partia Jarosława Kaczyńskiego opracowała plan, który ma naprawić tę sytuację. Morawiecki przedstawił jego elementy krok po kroku.

Morawiecki wierzy, że rachunki za prąd mogą być mniejsze o aż 30 proc. Jak?

W filmie lektor wskazuje, że problem ma związek z „unijnymi przepisami, Zielonym Ładem, systemem ETS i ETS2 [mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez handel uprawnieniami do emisji CO₂ – dwutlenku węgla – przyp. red.], opóźnieniem budowy elektrowni jądrowej, brakiem rozwiązań taryfowych” czy z „brakiem systemowym podejściem do energetyki”.

„Obecny rząd [Koalicji 15 Października, którego szefem jest Donald Tusk] zamiast produkować prąd, produkuje przepisy, przez które prąd będzie coraz droższy. My wiemy co zrobić, żeby uniknąć kryzysu energetycznego i zadbać o to, by rachunki nie były coraz wyższe” – zapewnia PiS.

Morawiecki chce, by rachunki za prąd „obniżone” zostały „o 30 procent”. Możliwe będzie to „dzięki racjonalizacji polityki energetycznej” i „dzięki cięciom” w obszarze: „podatku od towarów i usług”, „taryf dystrybucyjnych” czy „nieracjonalnych opłat”. – PEdP – działajmy teraz! – zachęca były premier.

Główne założenia planu energetycznego PiS-u

Celem planu, oprócz znacznego zmniejszenia cen rachunków za prąd czy obniżki VAT, jest też m.in. „uproszczenie i cyfryzacja programów wsparcia”, a także „taryfa socjalna dla najbardziej wrażliwych”. Konkrety? 30 groszy za kilowatogodzinę i bon energetyczny w kwocie do półtora tysiąca złotych.

Morawiecki i partia PiS zapewniają, że „stabilną i czystą energię” dadzą nam „dwie duże elektrownie atomowe i SMR”, czyli małe reaktory modułowe. Według polityków „Gaz to elastyczne źródło »szybkiego startu« na szczyty zużycia, oparte na Baltic Pipe [o system gazociągów – red.], LNG [skroplony gaz ziemny] i własne wydobycie”. Węgiel – w tym obszarze opozycja widzi potrzebę „modernizacji, do czasu pełnego zastąpienia przez atom”, ale bez jego „nagłego wygaszania”. Jeśli chodzi o OZE (odnawialne źródła energii) – powinny być one obecne „tylko w hybrydach z magazynami energii”. Powinno zapewnić się w tym obszarze „stabilność – bez ryzyka blackoutów i marnotrawstwa”.

W kwestii tanich taryf dystrybucyjnych – PiS planuje m.in. „obniżkę o 20%”, co przełożyłoby się na „10% mniej w rachunkach domowych” i „5–10 tys. zł oszczędności rocznie dla MŚP”, czyli w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zaś w przypadku ZŁ, w planie założono „odejście od nierealnych celów redukcji CO₂”, czyli rezygnacja z dążenia do pułapu 55% emisji CO₂ do 2030 roku.

Więcej o PEdP przeczytać można na stronie dlapolski.pis.org.pl.

