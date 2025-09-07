Wysocka-Schnepf o nagonce na jej rodzinę. „Spotykamy się w sądzie”

Do ostrej wymiany zdań doszło w niedzielę na portalu X. Dorota Wysocka-Schnepf odniosła się do wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego na temat jej rodziny, choć nie sprecyzowała, o którą chodzi.

„Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka??! Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych wskutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni”- napisała dziennikarka TVP Dorota Wysocka-Schnepf. W drugiej części napisała: „My, dorośli uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją?”.

Stanowski do Wysockiej-Schnepf. Wspomniał o jej synu

Na jej wpis zareagował właściciel Kanału Zero.

„Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie” – napisał.

Dziennikarkę poparła Anna Maria Żukowska. „Popieram i trzymam kciuki! Proszę się tylko nie zdziwić, jak pierwsza rozprawa będzie już po osiągnięciu przez syna pełnoletności” – napisała.

Kanał Zero z materiałem o obławie augustowskiej

Jeden z internautów napisał: „Panie @K_Stanowski, uważam, że dzieci i wnuki w żadnym stopniu nie są winne i nie powinny być obarczane za czyny swoich przodków. Wplątywanie dzieci do debaty publicznej jest z pana strony niemoralne, cyniczne i naganne”.

„Zgadzam się. Moim zdaniem robi to pani Dorota, ale w swoim zaślepieniu nawet tego nie dostrzega” – odpisał dziennikarz. To nie pierwszy raz, gdy Krzysztof Stanowski przypominał dziennikarce TVP przeszłość Maksymiliana Schnepfa, ojca jej męża.

„Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku” – napisał Krzysztof Stanowski. Trzy miesiące temu Kanał Zero opublikował materiał pt. „POLACY PAMIĘTAJĄ O OBŁAWIE AUGUSTOWSKIEJ. KIM BYŁ PŁK MAKSYMILIAN SCHNEPF?”.

