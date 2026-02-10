Cztery dni obrad w Sejmie. Sprawdzamy, czym zajmą się posłowie

We wtorek 10 lutego o godzinie 11 rozpoczną się kolejne obrady Sejmu. Początkowo zapowiadano, że najważniejszym punktem harmonogramu będzie expose Radosława Sikorskiego na temat założeń polityki zagranicznej na bieżący rok. Ostatecznie jednak wystąpienie szefa MSZ zostało przełożone.

Powód? Dokładnie na ten sam dzień Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. - To czysta złośliwość. Ludzie Nawrockiego zdawali sobie sprawę od dłuższego czasu, że Radek tego dnia wystąpi. Najwyraźniej prezydent nie jest w stanie znieść, że uwaga będzie skupiona wokół Sikorskiego, ale to tylko pokazuje słabość głowy państwa – komentował jeden z polityków KO w rozmowie z Onetem.

Sejm zaczyna obrady. Czym zajmą się posłowie?

We wtorek 10 lutego posłowie zajmą się m.in. pierwszym czytaniem projektu ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, który przewiduje wsparcie dla funkcjonariuszy podległych MON i MSWiA.

Parlamentarzyści rozpatrzą również przygotowany przez Lewicę projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla ofiar przestępstw na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, popełnionych w latach 1945–1946 przez oddziały zbrojnego podziemia. W nowych przepisach przewidziano wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 50 tys. zł.

W harmonogramie znalazła się także dyskusja nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.



Sejm zaczyna czterodniowe obrady. Jakie sprawy trafią pod obrady?

Drugi dzień obrad poświęcony będzie m.in. drugiemu czytaniu rządowego projektu nowelizacji prawa oświatowego. Ministerstwo Edukacji proponuje zmiany dostosowujące system edukacji do wyzwań demograficznych, uproszczenie organizacji pracy szkół oraz ograniczenie biurokracji.

Posłowie zajmą się też projektem ustawy o działalności kosmicznej, regulującym m.in. wydawanie zezwoleń, odpowiedzialność za szkody oraz prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych.

W harmonogramie znalazł się także projekt ustawy o niekaraniu Polaków ochotników walczących w szeregach ukraińskich sił zbrojnych – w razie wejścia w życie, wstępujący do ukraińskiej armii zostaliby zwolnieni z odpowiedzialności karnej.



Startuje posiedzenie Sejmu. Na tapecie kilka kluczowych spraw

Trzeciego dnia obrad, w czwartek 12 lutego, Sejm w drugim czytaniu zajmie się rządowym projektem nowelizacji prawa energetycznego. Propozycja przewiduje wprowadzenie elementów pakietu antyblackoutowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, m.in. poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na awarie, zakłócenia i cyberataki.

W agendzie znalazły się też: nowelizacja ustawy dotyczącej zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, umożliwiający korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Posłowie omówią także rządowy projekt dotyczący statusu osoby najbliższej, będący częścią tzw. kompromisu w sprawie wprowadzenia związków partnerskich.



Na piątek 13 lutego przewidziano blok głosowań oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT.

