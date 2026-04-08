Nawrocki pod ścianą? Tak ma zostać przełamany impas w głośnej sprawie

Wydarzenie ma odbyć się 9 kwietnia o godz. 13.30 w Sejmie. Jak przekazał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, w środę sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska wysłali cztery osobne zaproszenia na uroczystość do Karola Nawrockiego.

Napisano w nich m.in., że do tej pory nie otrzymali listów w sprawie złożenia ślubowania przed samym prezydentem, więc sami zorganizują uroczystość, ponieważ traktują ślubowanie jako swój obowiązek – podało RMF 24.

„Forma będzie inna niż planowana”

Jak wynika z ustaleń medialnych niewiele wiadomo na temat ewentualnej formy uroczystości. – Z punktu widzenia organizacyjnego bardzo mało prawdopodobne jest, żeby na jutro udało się zwołać Zgromadzenie Narodowe. Obstawiam, że to będzie jakaś forma spotkania (...), w obecności notariusza pewnie, w obecności marszałka Sejmu – przekazała dziennikarka TVN24 Agata Adamek.

Dodała również, że „forma będzie inna niż ta planowana dwa tygodnie temu, bo wicemarszałkowie Sejmu, prezydium Sejmu nie dostali zaproszenia na to spotkanie” .

Odbyły się dwa ślubowania do TK

Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki odebrał już ślubowania w Pałacu Prezydenckim od dwojga z sześciorga sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego. Byli to Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

Kancelaria Prezydenta twierdziła wówczas, że w trakcie kadencji nowego prezydenta w Trybunale Konstytucyjnym powstały dwa wakaty, zatem odebranie ślubowania od dwóch osób zapewni pełny skład TK (11 osób). Natomiast gdy Sejm wybierał sędziów TK w marcu, było w nim dziewięciu sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. Co istotne, rządzący nie uznają obecnie sędziów Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka, którzy od dawna zasiadają w TK.

Czytaj też:

Tysiące poszkodowanych Polaków w sprawie jednego podatku. Bezsensowny wyrokCzytaj też:

Nauczyciele i pielęgniarki wpadają w 32 proc. Minister zapowiada ostrą walkę o zmianę