Nawrocki pod ścianą? Tak ma zostać przełamany impas w głośnej sprawie

Wydarzenie ma odbyć się 9 kwietnia o godz. 13.30 w Sejmie. Jak przekazał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, w środę sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska wysłali cztery osobne zaproszenia na uroczystość do Karola Nawrockiego.
Napisano w nich m.in., że do tej pory nie otrzymali listów w sprawie złożenia ślubowania przed samym prezydentem, więc sami zorganizują uroczystość, ponieważ traktują ślubowanie jako swój obowiązek – podało RMF 24.
„Forma będzie inna niż planowana”
Jak wynika z ustaleń medialnych niewiele wiadomo na temat ewentualnej formy uroczystości. – Z punktu widzenia organizacyjnego bardzo mało prawdopodobne jest, żeby na jutro udało się zwołać Zgromadzenie Narodowe. Obstawiam, że to będzie jakaś forma spotkania (...), w obecności notariusza pewnie, w obecności marszałka Sejmu – przekazała dziennikarka TVN24 Agata Adamek.
Dodała również, że „forma będzie inna niż ta planowana dwa tygodnie temu, bo wicemarszałkowie Sejmu, prezydium Sejmu nie dostali zaproszenia na to spotkanie”.
Odbyły się dwa ślubowania do TK
Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki odebrał już ślubowania w Pałacu Prezydenckim od dwojga z sześciorga sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego. Byli to Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.
Kancelaria Prezydenta twierdziła wówczas, że w trakcie kadencji nowego prezydenta w Trybunale Konstytucyjnym powstały dwa wakaty, zatem odebranie ślubowania od dwóch osób zapewni pełny skład TK (11 osób). Natomiast gdy Sejm wybierał sędziów TK w marcu, było w nim dziewięciu sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. Co istotne, rządzący nie uznają obecnie sędziów Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka, którzy od dawna zasiadają w TK.
Tysiące poszkodowanych Polaków w sprawie jednego podatku. Bezsensowny wyrokCzytaj też:
Nauczyciele i pielęgniarki wpadają w 32 proc. Minister zapowiada ostrą walkę o zmianę