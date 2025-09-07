Policja w muzeum. Aktywistka obnażyła się przed obrazem „Rejtan”

W niedzielę aktywistka ruchu Ostatnie Pokolenie obnażyła piersi przed obrazem „Rejtan” na Zamku Królewskim w Warszawie. Na nagraniu widać interwencję policji.

Protest przed „Rejtanem”

„Kobieta padła na kolana i rozdarła koszulę pokazując nagie piersi. To nawiązanie do historycznego protestu Tadeusza Rejtana, który podjął dramatyczną próbę samodzielnego powstrzymania elity przed podpisaniem I rozbioru Polski. Musimy powstrzymać elity przed ponownym zniszczeniem Polski przez napędzanie kryzysu klimatycznego i podziałów społecznych. Bez pieniędzy i wpływu zostają nam tylko własne kruche ciała, aby stawiać opór” – czytamy w relacji ruchu na Facebooku. Protestująca wykrzykiwała też hasła dotyczące ochrony zwierząt oraz sytuacji w Strefie Gazy. Na nagraniu widać, że młoda kobieta została zasłonięta parawanem. Następnie po złożeniu wyjaśnień wyszła razem z policjantami z sali muzealnej. Dzieło sztuki nie zostało uszkodzone.

Aktywiści zapowiedzieli, że 26. września rozpoczną okupację Sejmu. Będą domagać się wprowadzenia „Lex Ostatnie Pokolenie” – ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego. „Przyjdź pod Sejm i zostań jak najdłużej” – wzywała aktywistka.

Postulaty Ostatniego Pokolenia

Postulaty ruchu to: Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100 proc. środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025 roku oraz 2. Stworzenie wspólnego biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju.

Ostatnie Pokolenie to grupa proekologicznych aktywistów, która zasłynęła oblewaniem pomników czy blokowaniem ruchu w Warszawie.

