Ostatnie Pokolenie znów w akcji. Warszawskie mosty zablokowane przez aktywistów

Protest rozpoczął się na Moście Śląsko-Dąbrowskim, gdzie około 50 uczestników akcji przemaszerowało po jednym pasie ruchu, zatrzymując ruch samochodowy, tramwaje i autobusy.

Ostatnie Pokolenie blokuje mosty w Warszawie. Co się wydarzyło?

„Opór uliczny, transport publiczny” – krzyczeli, trzymając transparenty, polską flagę. Choć przejście aktywistów zabezpieczała policja, doszło do drobnych incydentów, podczas których członkowie Ostatniego Pokolenia blokowali ruch pojazdów, siadając tuż przed nimi.

Jak poinformowało radio RMF FM, przez ponad dziesięć minut przeprawa w kierunku Pragi była całkowicie zablokowana, co wywołało poważne utrudnienia w ruchu na trasie W-Z. Tramwaje i autobusy stały w miejscu, a samochody zostały zmuszone do objazdów.

Bez odpowiedzi od prezydenta Warszawy

Zanim rozpoczęła się blokada, aktywiści opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, w którym wprost zwrócili się do prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego.

– Panie Rafale Trzaskowski, dziś jest 5 maja i nie odpowiedział pan na dwa proste zadania Ostatniego Pokolenia. Wczoraj do północy mógł pan poprzeć postulaty Ostatniego Pokolenia o redukcji wykluczenia transportowego. Tak się nie stało, więc wybrał pan blokady w Warszawie. Ponad 150 osób zadeklarowało, że będzie blokować warszawskie mosty, dlatego że boi się efektów suszy, boi się o swoją przyszłość, boi się o przyszłość swoich dzieci. Panie Rafale, mógł pan wybrać, a wybrał pan blokady – stwierdziła jedna z aktywistek.

Na Placu Zamkowym, podczas zbiórki, organizatorzy dodali, że postulaty zostały wcześniej przekazane do warszawskiego ratusza, ale pozostały bez odpowiedzi. Jak podkreślili, oczekiwali nie tylko reakcji ze strony Trzaskowskiego, ale również zaangażowania w rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem.

Dwa postulaty. Jeden cel: sprawiedliwość społeczna i klimatyczna

Ruch Ostatnie Pokolenie domaga się konkretnych zmian w polityce transportowej. Jak sami tłumaczą, to „dwa proste postulaty, które mogą być pierwszym krokiem w stronę sprawiedliwej transformacji energetycznej”.

Pierwszy to przeniesienie 100% środków zaplanowanych na budowę autostrad na inwestycje w publiczny, regionalny i lokalny transport zbiorowy. Drugi postulat to miesięczny bilet do 50 zł na cały transport regionalny i lokalny.

– Ten powinien być dla wszystkich, powinien być tańszy. Ta opcja transportu niskoemisyjnego powinna być wygodnym i lepszym wyborem dla ludzi – wyjaśnili aktywiści.

Zwracając się do prezydenta stolicy, dodali: „Trzaskowski dostał taką opcję poprzez te postulaty. W swojej kampanii (prezydenckiej) mówi on o wykluczeniu transportowym, więc to (czyli postulaty) naprawdę nie jest rok za daleko od tego, o czym sam mówi”.

Spotkanie z premierem? Bez odpowiedzi

Aktywiści poinformowali, że zabiegali również o pośrednictwo Trzaskowskiego w organizacji spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. W ich opinii to właśnie szef rządu powinien przewodzić działaniom zmierzającym do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego i klimatycznego w Polsce.

Podobne akcje przeprowadzane były już wcześniej m.in. w Niemczech, gdzie ruch „Letzte Generation” wielokrotnie paraliżował ulice Berlina, domagając się bardziej stanowczych działań w walce z kryzysem klimatycznym. Jak przypomina portal Deutsche Welle, „Młodzi aktywiści w Europie czują się ignorowani, a ich protesty wynikają z poczucia bezsilności wobec opieszałości polityków”.

