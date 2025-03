Dzieciństwo wysokiego ryzyka, nałogi polityków i PiS w pułapce trumpizmu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Wściekłość i cynizm”. – Mówimy dzieciom: „Pracuj ciężko, a osiągniesz sukces”. Ale one patrzą na świat i widzą co innego. To nie jest kryzys edukacji, to kryzys sensu – mówi Krystynie Romanowskiej Andy, nauczyciel z Londynu, odnosząc się do treści serialu „Dojrzewanie”.

„Szejna powinien złożyć mandat”. – Należałoby się pozbyć pijących polityków. Wynocha z nimi, musimy przerwać to błędne koło – postuluje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Jan Śpiewak, socjolog i aktywista.

„W pułapce trumpizmu”. Bledną nadzieje, które PiS-u wiązał z prezydenturą Trumpa, ale wyjścia nie ma. – Nasz elektorat fikołka w jego ocenie by nam nie wybaczył – mówi Elizie Olczyk polityk Zjednoczonej Prawicy.

Co jeszcze w nowym Wprost

„W Kaczyńskim coś pękło”. – Niebawem Jarosław Kaczyński wyruszy w teren, by wzmocnić kampanię. Ale teraz, po śmierci pani Basi, coś w nim pękło – tłumaczy w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Elżbieta Jakubiak, była posłanka PiS.

„Kandydat pierwszego kontaktu”. W przegraną nie wierzą, za to wierzą w obietnice, że jako prezydent będzie stawiał na swoim. Oto, co Piotr Barejka usłyszał od uczestników spotkania z Rafałem Trzaskowskim.

„Mesjasz oszukanych”. Z kolei zwolennicy Konfederacji, z którymi rozmawiał Piotr Barejka, chcą głosować na Sławomira Mentzena, ale boją się, że nawet jeśli wygra, to prezydentem nie zostanie. Bo – ich zdaniem – wybory zostaną sfałszowane.

„»Przetrąceni« przedsiębiorcy”. – Powszechnym zjawiskiem wśród przedsiębiorców jest udawanie, że wszystko gra. Nie na tym polega siła charakteru – ostrzega mec. Piotr Paweł Wydrzyński, psycholog i terapeuta.

„Podręcznik wojny celnej ze światem”. Polityka USA, która z punktu widzenia dogmatów ekonomicznych jest bez sensu, staje się jasna po zapoznaniu się z książką guru Białego Domu Stephena Mirana. Czas oswoić się z nową strategią handlową – pisze Jakub Mielnik.

„Rozmowy niekontrolowane”. Tuzy amerykańskiej administracji omawiają ściśle tajne plany wojenne na komercyjnym komunikatorze, a kompromitujące fakty płyną w świat szeroką rzeką – komentuje ostatnią wpadkę Białego Domu Jakub Mielnik.

„Dąsy na szczycie”. Europa miała wstać z kolan i złapać ster bezpieczeństwa na kontynencie. Skok ten okazał się jednak zbyt duży, żeby UE mogła wykonać go ot tak, za pierwszym razem. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Odstraszanie zaczyna działać”. Putin i jego propagandowa ekipa wyją, bo wiedzą, że zjednoczona, uzbrojona Europa skutecznie zagraża agresywnym planom Rosji – pisze w felietonie gen. Waldemar Skrzypczak.

„Jelitowa rewolucja”. Na chore jelita często sami pracujemy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A to od nich właśnie zaczyna się większość chorób. O błędach jedzeniowych Polaków opowiada Paulinie Cywce dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska.

„O pacjentach przy gotowaniu”. Wylicytowane „gotowanie z ministrą Leszczyną” odbyło się w szerokim gronie. Między krojeniem warzyw i przygotowaniem sosów podnoszono ważne dla pacjentów kwestie.

„Kolejny medal waży już więcej”. – W mojej konkurencji najtrudniejsze jest opanowanie emocji. Żeby one nie odpływały w kierunkach, w których nie powinny – mówi Maciejowi Piaseckiemu Aleksandra Mirosław, Człowiek Roku „Wprost”.

„Fenomen na bogato”. – Dubaj dzieli ludzi z zewnątrz: połowa ludzkości marzy, by tam pojechać, druga połowa nienawidzi tego miejsca – opowiada Karolowi Górskiemu dziennikarka Anna Dudzińska.

„Zawsze chciałem być w mainstreamie”. – Jest jedna rzecz, która mnie bardzo razi w nowym rapie, w nowych pokoleniach – ja to nazywam kultem głupoty – tłumaczy Pezet w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

