Odstraszanie zaczyna działać. Gen Skrzypczak: Kreml ogarnęła histeria

Konsekwencją wojny hybrydowej w wykonaniu Rosji przeciwko państwom wschodniego skrzydła NATO, które stało się frontowym, jest rozbudowa Tarczy Wschód, za którą odpowiedzialność wzięła Unia Europejska. Tarcza, ze swoimi różnego typu konstrukcjami, ma zapobiegać inwazji emigrantów, przemytników, dywersantów i im podobnych, którzy w ramach połączonej operacji szturmują naszą wschodnią granicę.

Roszczenia Rosji

Strategia Kremla jest jednoznaczna. Podważyć wiarygodność NATO i UE, złamać zaufanie obywateli do rządzących, pozbawić woli obrony przed rosyjskim morderczym najazdem. Putin liczy na Trumpa. Czy my możemy liczyć na prezydenta USA, to niebawem się okaże.

W narracji Kremla często przebrzmiewają roszczenia Rosjan do terenów, które – w ich opinii – historycznie im się należą. Przypisują sobie prawo do części terytoriów Finlandii i Polski, a przede wszystkim całości terytorium Nadbałtyki.