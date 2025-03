Byliśmy na spotkaniu z Trzaskowskim. Oto, co usłyszeliśmy. „Nie porwał ludzi jak Tusk”

Na próżno szukać plakatów, ulotek czy banerów, które informowałyby mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, że ich miasto odwiedzi kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Mimo wszystko pierwsi zwolennicy Rafała Trzaskowskiego ustawiają się w kolejce już godzinę przed spotkaniem, zajmują miejsca w pierwszych rzędach. A ci mieszkańcy, którzy o spotkaniu nie wiedzą, dziwią się tylko, dlaczego przed grodziską Mediateką parkują wozy transmisyjne.

– Rafał Trzaskowski... – zamyśla się Anna, emerytka, która oświadcza, że na spotkanie iść nie zamierza.

– Miły, przystojny i sympatyczny, wiele jak na młodego człowieka osiągnął, ale go nie popieram. Może on sam w sobie nie jest tak tragiczny, ale cała jego partia i Tusk to jest katastrofa. Polska stanęła w miejscu przez niego. To jest taki typ, który trzyma wszystkich krótko. Słabo to widzę, żeby ktokolwiek mu się sprzeciwił. Nawet tym, co nigdy nie głosowali na PiS, wiele spraw teraz się nie podoba – zauważa.

– A Nawrocki się pani podoba?

– Ja jestem typowy prawicowiec, tak jak cała moja rodzina. Poglądów już nie będziemy zmieniać – stwierdza Anna. – Takiego kandydata wystawili, to jaki wybór mamy? Kto się interesuje trochę polityką, ten wie przecież, że zajmował różne stanowiska, został wybrany, a to coś przecież znaczy. Nie ma alternatywy. Polityków z Konfederacji trudno mi zrozumieć.

Wyborca KO ma radę dla Trzaskowskiego

„Prawicowcy” stanowią w tak zwanym obwarzanku warszawskim, do którego zalicza się również powiat grodziski, większą grupę niż w samej Warszawie, jednak to wciąż dla Rafała Trzaskowskiego bezpieczny teren.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Koalicja Obywatelska zdobyła w stolicy ponad 43 procent głosów, Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 20, a Lewica i Trzecia Droga po około 13 procent. Pod Warszawą poparcie dla KO ledwo przekroczyło 35 procent, PiS zdobyło niemal 32 procent, Trzecia Droga 15 procent, a Lewica znalazła się na równi z Konfederacją, zdobywając 7 procent głosów. W powiecie grodziskim szala przechyliła się mocniej na korzyść KO, kosztem poparcia PiS-u.