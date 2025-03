Nietypowy sondaż prezydencki. Drugie miejsce zajął Szymon Hołownia

W czwartek 20 marca „Rzeczpospolita” opublikowała sondaż, w którym zbadano jakie cechy według Polaków powinien mieć prezydent i który z kandydatów ma ich najwięcej. Liderem jest Rafał Trzaskowski, ale drugie miejsce zajął Szymon Hołownia.

Nowy sondaż. Jakie cechy powinien mieć prezydent? Hołownia na drugim miejscu

Badanie kandydatów na prezydenta zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej”. Najpierw przeprowadzono roboczy sondaż, w którym ankietowani wskazali w ramach otwartych pytań cechy, którymi powinien wykazywać się prezydent. Dzięki temu wyłoniono 13 takich cech. Cechy, o które później pytano to uczciwy, odpowiedzialny, sprawiedliwy, mądry, patriota, wykształcony, pracowity, szczery, stanowczy, odważny, charyzmatyczny, empatyczny, dobry.

Następnie w kolejnym badaniu przez pryzmat tych 13 cech badani ocenili pięcioro kandydatów, którzy cieszą się dziś największym poparciem społecznym. „Rzeczpospolita” porównała wyniki pięciu kandydatów w ramach czterech cech, które były uznane za ankietowanych za jedne z najważniejszych. Były to uczciwy, odpowiedzialny, mądry, patriota.

I tak na pytanie, w jakim stopniu poniższe cechy opisują kandydatów i kandydatkę na prezydenta odpowiedzieli ankietowani:

Rafał Trzaskowski – uczciwy (50 proc.), odpowiedzialny (49 proc.), mądry (47 proc.), patriota (42 proc.)

Szymon Hołownia – uczciwy (44 proc.), odpowiedzialny (44 proc.), mądry (41 proc.), patriota (38 proc.)

Sławomir Mentzen – uczciwy (37 proc.), odpowiedzialny (41 proc.), mądry (33 proc.), patriota (30 proc.)

Karol Nawrocki – uczciwy (31 proc.), odpowiedzialny (37 proc.), mądry (28 proc.), patriota (26 proc.)

Magdalena Biejat – uczciwa (27 proc.), odpowiedzialna (27 proc.), mądra (24 proc.), patriotka (24 proc.)

– Ważna konkluzja z tego badania jest też taka, że bardzo dobre oceny uzyskuje Szymon Hołownia. Tyle że on ma niewielki w porównaniu z Trzaskowskim elektorat. W tym przypadku pozytywna ocena jest gratyfikacją dla Hołowni, ale o charakterze emocjonalnym, a nie politycznym – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ewa Marciniak z UW, dyrektor CBOS.

Badanie przeprowadzono w dniach 27 lutego – 3 marca 2025 r. techniką CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków zamierzających brać udział w wyborach prezydenckich.

Tusk kpi z wyników Nawrockiego w sondażu

Do wyników badania odniósł się w czwartek premier Donald Tusk na briefingu prasowym przed wylotem na szczyt UE.

– W sondażu „Rzeczpospolitej” pytano o cechy kandydatów na urząd prezydenta. Były pytania o to, który z kandydatów jest patriotą i Karol Nawrocki został wskazany jako patriota przez 26 proc. respondentów. To najmniej z całej stawki tych głównych kandydatów – mówił lider PO. – Rafał Trzaskowski miał 42 proc. Muszę powiedzieć, że w sumie 28 proc., które wskazało Nawrockiego jako mądrego kandydata, to już całkiem niezły wynik. W przypadku Trzaskowskiego to jest 47 proc. – dodał.

