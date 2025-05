Doradca Dudy w sztabie wyborczym Mentzena. „Prezydent wiedział o mojej decyzji”

Andrzej Duda w ostatnich dniach wsparł osobiście kampanię wyborczą Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. Tymczasem doradcę prezydenta Łukasza Rzepeckiego dostrzeżono na wiecach Sławomira Mentzena z Konfederacji. W rozmowie z Onetem polityk przyznał, że zdecydował się wstąpić do tej partii.

Doradca Dudy stawia na Mentzena

– Tak jak powiedział pan prezydent — każdy obywatel ma prawo do podjęcia swojej osobistej decyzji na kogo oddać głos w wyborach. Moje serce bije po prawej stronie. Ja, Łukasz Rzepecki, zagłosuję na Sławomira Mentzena, ponieważ jest głosem młodego pokolenia, głosem zdrowego rozsądku i normalności w tych coraz bardziej skomplikowanych czasach – tłumaczył swoją decyzję.

– Uważam, że polityka to sztuka przewidywania tego, co się będzie działo i twardego stawiania interesów naszego kraju — i to gwarantuje Mentzen. Natomiast mam też duży szacunek do Karola Nawrockiego jako człowieka i jako prezesa IPN za pracę którą wykonał dla Polski, dla upamiętnienia naszej historii i polskich bohaterów, często zapomnianych – zaznaczał.

Rzepecki, który w wieku 18 lat został najmłodszym radnym i później najmłodszym posłem w Polsce, ma już za sobą bogatą karierę. Zaczynał w PiS, później blisko współpracował z Pawłem Kukizem, by odnaleźć się w roli doradcy prezydenta Dudy. Teraz obrał kolejny kierunek.

Rzepecki: Prezydent Duda wiedział

– Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji – zaznaczał.

– Oczywiście, że pan prezydent Andrzej Duda wiedział o mojej decyzji. Nie mogło być inaczej, mam ogromny szacunek do pana prezydenta. Pan prezydent namawia swoich ministrów i doradców żeby myśleli o swojej przyszłości i tak prowadzili swoją aktywność, aby realizować nasze polskie sprawy jak najlepiej – ujawnił.

