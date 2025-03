Zdziwienie i irytacja w PiS po spotkaniu Dudy i Mentzena. Pojawiła się sensacyjna teoria

Sławomir Mentzen spotkał się we wtorek 18 marca z Andrzejem Dudą, z którym rozmawiał na tematy bezpieczeństwa. Kandydat Konfederacji na prezydenta podkreślił, że do spotkania doszło z jego inicjatywy. Jak przyznał, głowa państwa „ma dostęp do pewnych informacji i pewne przemyślenia, które nie funkcjonują w opinii publicznej”.

Kulisy spotkania opisał portal Gazeta.pl. Jak czytamy, politycy PiS nie kryją nim „zdziwienia i irytacji”. – Myślę, że szuka dla siebie miejsca, próbując trochę balansować pomiędzy nami a Konfederacją – ocenił jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z posłów sugeruje, że poruszona miała zostać także kwestia potencjalnego startu z list Konfederacji prezydenckich ministrów Marcina Mastalerka i Łukasza Rzepeckiego.

Andrzej Duda spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. PiS boi się o Karola Nawrockiego

Sam Duda byłby z kolei szykowany na premiera w potencjalnym rządzie PiS-u i Konfederacji. Rozdrażnienie rozmówców Prawa i Sprawiedliwości ma z kolei wynikać z samego faktu spotkania prezydenta z Mentzenem w obliczu słabych notowań sondażowych Karola Nawrockiego. Wirtualna Polska podaje z kolei, że „niesmak” wzbudziło zdjęcie Dudy i polityka Konfederacji w ogrodach Kancelarii Prezydenta.

– Andrzej buduje Sławka wiedząc, że to szkodzi na tym etapie Karolowi. Daje się wkręcać w układy Przemka Wiplera i Marcina Mastalerka. Nie powinno tak być – komentuje rozmówca WP. Działacz bliski Nowogrodzkiej dodaje, że to „droczenie się z PiS i podku******e”. Inny działacz zastanawia się, czy przez taką rozmowę wyborcy Nawrockiego nie będą się zastanawiać, na kogo oddać swój głos w wyborach. Pojawiają się jednak opinie, że spotkanie Dudy z Mentzenem „nie ma większego znaczenia”.

