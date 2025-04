Aktywiści zablokowali most w Warszawie, uderzyli w rząd. „Może unicestwić Polskę w niecałe 50 lat”

W niedzielę 27 kwietnia ogólnopolskie obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego przeniosły się do Warszawy. Główny punkt miał miejsce na Błoniach Stadionu Narodowego, gdzie o godz. 21:30 odbył się największy w historii Polski pokaz dronów. Tysiące dronów opowiedziało historię naszego kraju w 10 minut. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. królewską koronę, godło Polski, logo „Solidarności” i znak zwycięstwa, Marię Skłodowską-Curie, husarię, fortepian, Józefa Piłsudskiego, czy Jana Pawła II.

Wcześniej miała miejsce parada historyczna przez Most Świętokrzyski w kierunku błoń PGE Narodowego. Została ona jednak zablokowana przez Ostatnie Pokolenie, które przekonywało, że „obecny rząd prowadzi nas do narodowej katastrofy, która może unicestwić Polskę w niecałe 50 lat”. Aktywiści mieli ze sobą transparent o treści: „blokujemy mosty, bo wieś czeka na transport”.

Warszawa. Ostatnie Pokolenie zablokowało Most Świętokrzyski

„Rząd marnuje pieniądze na rozbudowę autostrad, a nie dba o potrzeby mieszkańców małych miejscowości” – przekonywało Ostatnie Pokolenie. Aktywiści podkreślili, że „jeżeli to się nie zmieni, to w maju zaczną się blokady na tak długo, aż rząd nie wprowadzi postulatów taniego i dostępnego transportu publicznego”. „Jeżeli nie zaczniemy teraz przeciwdziałać postępującej katastrofie klimatycznej, to parady 1050-lecia już nie będzie” – dodało Ostatnie Pokolenie.

Jedna z aktywistek powiedziała, że polski rząd „wciąż ignoruje postulaty, które będą służyły dobre zwykłym ludziom”. „Błyskawiczna i skuteczna reakcja policjantów zapobiegła zablokowaniu trasy przemarszu na moście Świętokrzyskim w Warszawie, gdzie grupa osób próbowała zakłócić w ten sposób obchody dzisiejszego święta” – skomentowała sytuację warszawska policja.

