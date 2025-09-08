Wrzesień w ogrodzie. Co siejemy i sadzimy?

Części z nas wrzesień kojarzy się z końcem wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego. Powrót dzieci do szkoły zwiastuje nadejście jesieni. Pomimo coraz niższych temperatur, we wrześniu wciąż można siać i wysiewać rośliny w naszych ogrodach.

Wrzesień to miesiąc, w którym sadzić można rośliny cebulowe, które kwitną wiosną. Można też rozsadzać rośliny dwuletnie oraz siać warzywa, które zbierzemy po kilku tygodniach lub wiosną.

Wrzesień. Co siejemy i sadzimy?

W pierwszej połowie września sadzić można rośliny cebulowe: narcyzy, szachownice, pustynniki czy kamasję. W drugiej połowie miesiąca w naszym ogrodzie zasadzić można cebulicę, krokusy, szczawik chilijski czy śnieżycę. Tulipany i hiacynty wysadzać można przez cały miesiąc.

Wrzesień to miesiąc, w którym na stałe miejsce rozsadzamy rośliny dwuletnie: bratki, dzwonki ogrodowe, niezapominajki, stokrotki czy dziewanny.

Przed nadejściem października w ogrodzie można również wysiewać warzywa o krótkim okresie wegetacji i niskich wymaganiach, co do temperatury – zbieramy je przed mrozami. We wrześniu wysiewać można również warzywa, które zbierane są wczesną wiosną.

W pierwszej połowie września wysiać można rzodkiewkę, mizunę, rukolę, roszponkę, pietruszkę naciową czy koper. W ostatnich dwóch tygodniach miesiąca zająć możemy się warzywami, które zbierzemy wiosną – szpinak oraz sałatę masłową. Kolejne warzywo to czosnek ozimy – zbierzemy go w lipcu.

Jakie owoce zbieramy we wrześniu? Nie tylko jabłka

We wrześniu rozpoczynamy zbiory jabłek i gruszek – odmiany jesienne. Zbiory rozpoczynamy, kiedy pierwsze owoce zaczynają spadać z drzew. W pierwszej kolejności zbieramy największe gruszki i jabłka. Tydzień później możemy zająć się pozostałymi.

Kolejne owoce zbierane we wrześniu to późne odmiany śliw, wczesne odmiany winorośli, jeżyny i powtarzające się odmiany truskawek i malin. Wrzesień to również miesiąc dla orzecha włoskiego i leszczyny pospolitej.

Czytaj też:

Sensacyjna prognoza pogody na wrzesień. Temperatura „wystrzeli”!Czytaj też:

Błąd w jesiennym koszeniu trawnika. Wiosną będą żółte placki