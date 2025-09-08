Sensacyjna prognoza pogody na wrzesień. Temperatura „wystrzeli”!

Temperatury od pierwszego dnia września zaskakują. Od poniedziałku 8 września do Polski zacznie napływać ciepłe, a nawet gorące powietrze. Autorską długoterminową prognozę pogody – na 16 najbliższych dni – przygotował synoptyk Tomasz Wasilewski, który współpracuje ze stacją TVN24. W najbliższych dniach temperatura będzie bliższa wakacyjnej niż jesiennej.

Taki będzie wrzesień 2025. Długoterminowa prognoza pogody

„Jego (gorącego powietrza – red.) przemieszczanie się do naszej części Europy będzie związane z obecnością odległego od nas atlantyckiego niżu, który po swojej wschodniej stronie będzie przesuwać masy gorącego powietrza od strony Afryki na północ. Jednocześnie ten sam niż, po swojej zachodniej stronie, będzie ściągać z północy chłodne powietrze, które dotrze do zachodniej części kontynentu i z tego powodu, w połowie tygodnia, w Polsce będzie cieplej niż na przykład w Hiszpanii” – czytamy na portalu tvn24.pl.

Wrzesień 2025 zaskoczy temperaturami? Blisko 30 stopni Celsjusza

Od początku tygodnia temperatura będzie wzrastać, a w środę w centrum i na wschodzie kraju wartości na termometrach zbliżą się do 30 stopni Celsjusza. Od czwartku temperatura znowu zacznie spadać, ale mimo wszystko będzie utrzymywała się na poziomie 24-25 stopni Celsjusza w południowej Polsce.

Z prognozy wynika, że od połowy miesiąca czeka nas większe ochłodzenie i wtedy pojawią się takie dni, w czasie których temperatura maksymalna w żadnym regionie kraju nie przekroczy 18-19 stopni Celsjusza. Ale po raz kolejny pogoda zaskoczy po 20 września, gdy ponownie zrobi się nieco cieplej, a mieszkańcy zachodniej i południowej części Polski będą mogli cieszyć się temperaturami nawet na poziomie 23 stopni Celsjusza.

