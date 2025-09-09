Widziałeś je tysiące razy. Żółty przycisk dla pieszych ma ukrytą funkcję

Na przejściach dla pieszych zamontowane są żółte przyciski. Ich podstawową funkcją było zasygnalizowanie przejścia na druga stronę ulicy. Wciśnięcie przycisku przyśpieszało włączenie zielonego światła. Aby tak się stało muszą jednak zostać spełnione konkretne warunki. Czas oczekiwania na zmianę światła zależy bowiem od miejsca, w którym się znajdujemy, czy sposobu, w jaki sygnalizacja została zaprogramowana.

Żółte przyciski przy przejściach dla pieszych. Mało kto wie o ich innym zastosowaniu

Coraz częściej wciskanie żółtych przycisków jest jednak niepotrzebne. Wszystko za sprawą automatycznej detekcji, w którą wyposażanych jest coraz więcej skrzyżowań z sygnalizacją. Urządzenia za pomocą czujnika wideo, termowizyjnego lub radarowego wykrywają pieszych i rowerzystów oczekujących na zielone światło w zależności od natężenie ruchu samochodowego. Takie skrzyżowania są specjalnie oznaczone naklejką nad żółtym przyciskiem.

Mimo automatycznej detekcji charakterystyczne żółte przyciski wciąż pozostają jednak przy skrzyżowaniach. Jednym z powodów jest potencjalna awaria. Wówczas możliwe jest ręczne zgłoszenie zapalenia zielonego światła. Dodatkowo uspokaja pieszego lub rowerzystę, który ma pewność, że jego chęć przedostania się na drugą stronę została odnotowana przez czujniki.

Żółte przyciski na przejściach dla pieszych. Pomagają osobom z dysfunkcją wzroku

Przyciski mają także inne zastosowanie, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. W kasecie przycisku jest bowiem sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna dla osób z dysfunkcją wzroku. Wibrację uruchamia się wciskając guzik umieszczony od spodu kasety. Na bocznej ściance kasety jest też plan tyflograficzny (dotykowy) przejścia dla pieszych. Osoby słabiej widzące mogą przez to dowiedzieć się za pomocą dotyku, jaka jest długość przejścia dla pieszych lub czy jest ono wyposażone w azyl.

