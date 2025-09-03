Policjanci przerwali szaleńczą jazdę kierowcy porsche. Pomiar prędkości nie pozostawiał złudzeń

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Piasecznie (woj. mazowieckie), pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem, zwrócili uwagę na porsche pędzące w kierunku Warszawy drogą krajową numer S7. Pomiar, którego dokonali policjanci, nie pozostawiał złudzeń. 46-latek jadąc swoim autem znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na tym odcinku.

Mazowieckie. Pędził porsche 227 km/h. Dostał 2,5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych

Siedzący za kierownicą mężczyzna rozpędził bowiem swój samochód do 227 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali więc kierującego do kontroli. Podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie poinformowała, że 46-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Dodatkowo na konto mężczyzny trafiło 15 punktów karnych. Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Funkcjonariusze zdają sobie sprawę z tego, że żyjemy w pośpiechu i często gdzieś gonimy, by zdarzyć na czas, ale jednocześnie przypominają, że pośpiech na drodze jest niestety bardzo złym doradcą oraz powodem wielu niebezpiecznych sytuacji.

Niebezpieczny rajd na S7 mógł zakończyć się tragedią. Policja w Piasecznie apeluje

Policjanci ostrzegają, że dla osób łamiących obowiązujące przepisy nie będzie taryfy ulgowej. Funkcjonariusze tłumaczą, że brawurę na drodze można przepłacić zdrowiem i przede wszystkim życiem. Policjanci podsumowują, że na drodze nie jesteśmy sami, dlatego koniecznie jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i innych.

