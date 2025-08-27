81-latek staranował rogatki, pociąg zmiażdżył jego auto. PKP pokazało nagranie

Pociąg Kolei Wielkopolskich uderzył w jego pojazd, miażdżąc tylną część auta.

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia około godziny 12:30 na trasie Granowo – Stęszew. Jak informował serwis gazeta-mosina.pl, na miejsce skierowano straż pożarną, policję, pogotowie oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca został przetransportowany do szpitala, a jego stan określono jako stabilny.

Opublikowano nagranie. Mrozi krew w żyłach

Podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji potwierdził, że to 81-latek prowadził samochód. Jak ustalono, mężczyzna staranował rogatki, które zdążyły opuścić się tuż przed wypadkiem.

PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały nagranie z monitoringu w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd”. „Samochód osobowy wjechał pod pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Główny – Wolsztyn” – podano w opisie materiału. Na filmie widać moment, gdy auto łamie rogatki i zatrzymuje się na torach, po czym zostaje uderzone przez rozpędzony skład.

Poważne utrudnienia po incydencie

Wypadek sparaliżował ruch kolejowy na blisko dwie godziny. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą, a trzy pociągi zostały odwołane.

„Urządzenia przejazdowe działały prawidłowo” – poinformowały PKP PLK. „Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 170 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. W ramach kampanii ‘Bezpieczny Przejazd’ podnosimy świadomość o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności” – dodano.

