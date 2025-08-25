Dramatyczny wypadek na S7. Cztery osoby nie żyją

Do tragicznych wydarzeń doszło w poniedziałek 25 sierpnia tuż przed godziną 14 na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Mierzawa pod Wodzisławiem w województwie świętokrzyskim.

Wypadek na S7. Cztery osoby nie żyją

Z informacji lokalnej policji wynika, że na pasie drogi S7 w kierunku Warszawy doszło do wypadku. Bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym koszącym pobocze. Busem podróżowało trzech pasażerów oraz kierowca.

– W wyniku tego dramatycznego zdarzenia cztery osoby zostały uwięzione w busie. Wszyscy byli zakleszczeni w pojeździe, uwolniliśmy trzy osoby, które zginęły na miejscu. Czwartą ofiarę wydobyto chwilę później. Niestety, ale lekarz stwierdził zgon wszystkich czterech osób – przekazał Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Przedstawiciel straży pożarnej dodał, że kierowca ciągnika nie odniósł żadnych obrażeń, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mierzawa. Tragiczny wypadek. Trwa ustalanie przyczyn

Na miejscu oprócz sześciu zastępów straży pożarnej pracują również policjanci. Lądował także helikopter LPR. Funkcjonariusze próbują ustalić przyczyny wypadku. – Wstępnie wiemy, że bus uderzył w oznakowaną maszynę drogową będącą w trakcie wykaszania trawy z pobocza, po zderzeniu bus uderzył w bariery energochłonne. Ustalamy dokładny przebieg i okoliczności tego wypadku – wyjaśniła Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Kierowcy, którzy podróżują drogą S7 w kierunku Warszawy, muszą się liczyć z utrudnieniami. Objazd dla pojazdów stojących przed miejscem zdarzenia drogą dojazdową wzdłuż S7 – otwarta brama na drogę serwisową. Dla pozostałych pojazdów objazd przez miejscowość Lubcza – czytamy w informacji lokalnych służb.

