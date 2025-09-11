Zakaz lotów na wschodzie kraju. Wydano specjalne restrykcje

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadzono ograniczenia dotyczące ruchu lotniczego na wschodzie kraju. O wprowadzeniu restrykcji poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Zakaz lotów nad wschodnią Polską. Komunikat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ograniczenia obowiązywać mają do 9 grudnia 2025 roku, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju.

W strefie EP R129 od zachodu do wschodu słońca obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów, z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych.

Mniej restrykcyjne zasady obowiązywać będą od wschodu do zachodu słońca. Poza wojskowymi statkami powietrznymi dopuszczone będą loty załogowych statków powietrznych spełniających określone warunki.

Całkowity zakaz lotów dronami cywilnymi

Strefę EP R129 objęto całodobowym zakazem lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Loty niespełniające kryteriów mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach po telefonicznej koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP).

Złamanie zakazu lotów jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego.

Incydent dronowy. Reakcja sojuszników Polski

W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, które nadleciały z terenu Białorusi. Polskie wojsko wraz z siłami sojuszniczymi podjęło interwencję, w tym poderwało stacjonujące w kraju lotnictwo.

– Nad Polskę nadleciały rosyjskie drony. Jak już państwo wiecie (...), padła komenda „strzelać” – powiedział wieczorem podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Służby odszukały szczątki kilkunastu dronów na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego.

Polska otrzymała propozycje wsparcia od sojuszników, w tym wysłania do naszego kraju środków obrony przeciwlotniczej i samolotów. Pojawiły się również apele o zaostrzenie sankcji nałożonych na Rosję, a nawet przywrócenia restrykcji handlowych na Rosję, pierwotnie nałożonych przez Kongres USA na ZSRR w latach 70. XX wieku.

