Ważna decyzja dla Polski. Emmanuel Macron właśnie ją ogłosił

W nocy z 9 na 10 września Federacja Rosyjska masowo uderzyła w obiekty na terytorium Ukrainy. W trakcie operacji wojskowej obce drony wkroczyły w przestrzeń powietrzną nad Polską. Było to poważne naruszenie – granica Polski to także m.in. granica Unii Europejskiej czy państw sojuszniczych NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego).

Jak się okazało, były to rosyjskie drony, które w sporej ilości wylądowały ostatecznie na obszarze kraju – tuż po ich zestrzeleniu przy użyciu rakiet. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w środowym komunikacie prasowym oceniało, że to, czego dopuściła się Moskwa względem Warszawy było „aktem agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli” Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też zdecydowano o „uruchomieniu procedur obronnych”, co dzieje się niezwykle rzadko i tylko w szczególnych, przekalkulowanych sytuacjach (jak informował wcześniej generał Wiesław Kukuła – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – najważniejsze dla WP jest przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro Polaków).

Po tym, jak bezzałogowce statki powietrzne wylądowały na terytorium Polski, głos ws. incydentów zabrał m.in. przywódca Ameryki – Donald Trump. Sprawę komentował też prezydent Macron. Głowa Francji w czwartek po raz kolejny odniosła się do niepokojącego zdarzenia – i poinformowała o podjęciu istotnej z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa decyzji.

Emmanuel Macron reaguje na pojawienie się rosyjskich dronów w Polsce. „Podjąłem decyzję o mobilizacji”

„W związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski, podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale” – napisał na X 11 września wieczorem prezydent. Chodzi tu o wielozadaniowe samoloty Dassault Rafale B (jedne z najdroższych maszyn tego typu na świecie).

Macron zdradził też, jaki cel przyświecał Paryżowi przy wykonaniu takiego ruchu. Francja chce „wesprzeć ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy” wraz z pozostałymi „sojusznikami z NATO”. „Złożyłem to zobowiązanie wczoraj polskiemu premierowi [Donaldowi Tuskowi – red.]. Rozmawiałem również na ten temat z sekretarzem generalnym NATO [Markiem Rutte] i premierem Wielkiej Brytanii [Keirem Starmerem], który również jest zaangażowany w ochronę wschodniej flanki” – poinformował polityk.

Na koniec zaznaczył, że „bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest” dla Paryża, Londynu i pozostałych stolic, „najwyższym priorytetem”. „Nie ulegniemy rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji” – stwierdził.

