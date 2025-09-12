Wielki Bu zatrzymany. Czynności prowadzili policjanci z Niemiec

Stacja TVN24 poinformowała, że na terenie Hamburga zatrzymano Wielkiego Bu. To postać, która znana jest szczególnie miłośnikom tzw. freak fightów – to amatorskie walki, w których udział biorą osoby niekoniecznie związane z profesjonalnym sportem.

Udział w akcji dotyczącej Wielkiego Bu brali polscy funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji. Jednak w Hamburgu „wszystkie czynności prowadziły niemieckie” służby.

Patryk M. poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania.

Policja opublikowała komunikat ws. zatrzymania Wielkiego Bu

Na X polskie służby poinformowały o zatrzymaniu Wielkiego Bu (choć jego pseudonim nie pojawia się w komunikacie prasowym), do czego doszło w piątek (12 września) po południu. Policja przypomniała, że wydano za nim ENA.

„Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie” – czytamy. Jak dodano, jego „zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP”, która współpracowała przy tej akcji z niemieckimi służbami.



Patryka M. zatrzymany na lotnisku. Policja ujawniła szczegóły

Czynności wobec Wielkiego Bu prowadzono „na lotnisku” – „tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – informuje polska policja na X.

Wielki Bu kojarzony jest ze światem freak fightów i sportów walki. Stoczył kilka pojedynków dla różnych federacji. Jak przypomina dziennik „Fakt”, Patryk M. był w przeszłości otrzymał od sądu karę pozbawienia wolności, którą odsiedział.

