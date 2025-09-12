Wielki Bu zatrzymany. Czynności prowadzili policjanci z Niemiec
Policja w Niemczech. Zdjęcie ilustracyjne
Policja w Niemczech. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / FooTToo
Patryk „Wielki Bu” M. został zatrzymany. Czynności prowadzono wobec niego na terenie Niemiec.

Stacja TVN24 poinformowała, że na terenie Hamburga zatrzymano Wielkiego Bu. To postać, która znana jest szczególnie miłośnikom tzw. freak fightów – to amatorskie walki, w których udział biorą osoby niekoniecznie związane z profesjonalnym sportem.

Udział w akcji dotyczącej Wielkiego Bu brali polscy funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji. Jednak w Hamburgu „wszystkie czynności prowadziły niemieckie” służby.

Patryk M. poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania.

Policja opublikowała komunikat ws. zatrzymania Wielkiego Bu

Na X polskie służby poinformowały o zatrzymaniu Wielkiego Bu (choć jego pseudonim nie pojawia się w komunikacie prasowym), do czego doszło w piątek (12 września) po południu. Policja przypomniała, że wydano za nim ENA.

„Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie” – czytamy. Jak dodano, jego „zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP”, która współpracowała przy tej akcji z niemieckimi służbami.

Patryka M. zatrzymany na lotnisku. Policja ujawniła szczegóły

Czynności wobec Wielkiego Bu prowadzono „na lotnisku” – „tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – informuje polska policja na X.

Wielki Bu kojarzony jest ze światem freak fightów i sportów walki. Stoczył kilka pojedynków dla różnych federacji. Jak przypomina dziennik „Fakt”, Patryk M. był w przeszłości otrzymał od sądu karę pozbawienia wolności, którą odsiedział.

Źródło: tvn24.pl