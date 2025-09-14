Miał ukraść auto Donalda Tuska. 41-latek przyznał się do winy?

W nocy z 9 na 10 września (z wtorku na środę), w Sopocie, gdzie znajduje się dom rodziny Tuska, dokonano kradzieży luksusowego auta premiera (media informowały, że chodzi o pojazd, którym na co dzień jeździ jego małżonka – Małgorzata). Mowa o samochodzie, który nowy (prosto z salonu, bez przebiegu) kosztuje około 300-400 tysięcy złotych (na rynku znajdziemy też wersje z bogatym wyposażeniem, za które zapłacić trzeba nawet ok. pół miliona PLN).

Auto zostało wkrótce odnalezione – w Gdańsku, na jednym z parkingów. Nieco później policja z Pomorza informowała o zatrzymaniu podejrzanego o popełnienie przestępstwa, który chciał po wszystkim uniknąć odpowiedzialności i jak gdyby nigdy nic wylecieć do Bułgarii (został schwytany na terenie lotniska). Akcja udała się dzięki funkcjonariuszom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Domniemanym sprawcą jest 41-latek – mieszkaniec Sopotu. Mundurowi przyznają, że gdy rozpoczęto wobec niego czynności, był wyraźnie „zaskoczony”, ale „nie stawiał oporu”.

41-latek miał ukraść auto należące do rodziny Donalda Tuska. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Jakie usłyszał zarzuty?

Rozgłośnia RMF FM podaje, że podejrzany usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. 41-latek nie przyznał się do winy i nie złożył zeznań.



Wśród zarzutów jest kradzież z włamaniem, ale także przywłaszczenie dowodu rejestracyjnego oraz fałszowanie oznaczeń identyfikacyjnych auta.

Co jeszcze wiadomo w tej sprawie? Polska Agencja Prasowa pisze, że podejrzany ma kartotekę. W przeszłości miał być już karany za oszustwa innego rodzaju przestępstwa.

