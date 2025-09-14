Nie żyje bp Antoni Dydycz. Miał 87 lat

O śmierci bp. seniora poinformowała diecezja drohiczyńska. Antoni Dydycz zmarł 14 września.

Diecezja drohiczyńska: Nie żyje bp Antoni Dydycz

W niedzielę wieczorem na oficjalnej stronie diecezji opublikowano komunikat prasowy, w którym przekazano smutne wieści. „Z żalem informujemy, że w wieku 87 lat do Domu Ojca odszedł bp Antoni Pacyfik Dydycz” – napisał rzecznik prasowy ksiądz Marcin Gołębiewski. Hierarcha kościelny posługiwał się dopiskiem „OFMCap”, ponieważ był członkiem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (wspólnoty z rodziny franciszkańskiej).

Przedstawiciel diecezji wskazał, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Ks. Gołębiewski zwrócił się też do wiernych, by „powierzyli Miłosierdziu Bożemu duszę” biskupa, poprosił o modlitwę w intencji otrzymania „łaski życia wiecznego”.

Ponad 30 lat temu otrzymał sakrę biskupią

Bp Dydycz w latach 1994-2014 pełnił funkcję biskupa diecezjalnego drohiczyńskiego (przy okazji warto powiedzieć, że obejmuje ona część województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego – podlegają jej głównie parafie bliżej wschodniej części Polski). Później został biskupem seniorem tejże diecezji – ten kościelny urząd obejmował ponad dekadę.

Stacja TVN24 przypomina, że w 2008 roku hierarcha odebrał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Wręczył mu go tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński – w „uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła katolickiego w Polsce i za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin”.

