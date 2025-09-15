Groźny incydent w kinie w Toruniu. Sufit spadł na salę

W galerii handlowej Plaza w Toruniu doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Po południu w części kina runął podwieszany sufit o powierzchni ok. 100 m². Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale z budynku trzeba było ewakuować około 1400 osób.

Prezydent miasta Paweł Gulewski poinformował, że obiekt jest tymczasowo zamknięty i „nie ma możliwości wejścia do środka”.

Oświadczenie służb i właściciela obiektu

– Zawalił się podwieszany sufit o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych – przekazała mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu.

W komunikacie Toruń Plaza zapewniono, że bezpieczeństwo klientów i pracowników jest priorytetem.

– Na miejscu pracują wszystkie niezbędne służby. Potwierdzamy, że nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny zdarzenia są ustalane – czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

–Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą – wskazuje komunikat Toruń Plaza.

Co dalej z galerią?

Budynek pozostaje zamknięty do czasu zakończenia kontroli technicznych i ustalenia, czy pozostałe elementy konstrukcji są bezpieczne. Dopiero po zakończeniu prac eksperci zdecydują o ponownym otwarciu centrum handlowego.

