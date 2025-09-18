Dziennikarka „Wprost” z nagrodą w prestiżowym konkursie. „Opowieść o heroizmie”

Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Do tegorocznej edycji konkursu T-Mobile Voice Impact Award wpłynęło aż 146 zgłoszeń. Wśród wszystkich tych prac poszukiwano historii, które łamią schematy i budują mosty porozumienia w nierzadko spolaryzowanym świecie.

„Chcieliśmy, by Voice Impact Award zapewniał przestrzeń, w której głośno wybrzmią opowieści o empatii, zrozumieniu i współpracy, które będą mocno rezonować w debacie publicznej oraz staną się podstawą dialogu ponad podziałami”

– tłumaczyli organizatorzy.

Opowieść o codziennym heroizmie

Zwycięskie prace wybierało jury składające się z 10 przedstawicieli polskich redakcji: Dziennika Gazety Prawnej, Forbesa, Gazety Wyborczej, Newsweeka, Onetu, Polityki, Pulsu Biznesu, Rzeczpospolitej, Wirtualnej Polski i XYZ.

Po burzliwych obradach praca Magdaleny Frindt, dziennikarki z redakcji „Wprost”, zajęła trzecie miejsce. Jej tekst pt. „Książkowa Ciąża” opowiada historię rodziny walczącej o życie córki, która zmaga się z ciężką chorobą.

„Dziękuję za docenienie mojej pracy i historii, którą chciałam opowiedzieć – historii Wiktorii i Aleksandry, która jest na swój sposób wyjątkowa, ale jednocześnie symbolicznie pokazuje codzienne życie rodzin, w których wychowują się dzieci z niepełnosprawnościami. „Książkowa ciąża” to opowieść o codziennym heroizmie, miłości i przełamywaniu barier” – mówiła Magdalena Frindt, odbierając nagrodę podczas uroczystej gali.

Czym jest projekt Voice Impact Award

Konkurs jest skierowany zarówno do młodych dziennikarzy, którzy odważnie podejmują trudne tematy oraz do studentów dziennikarstwa, którzy już chcą nadawać ton społecznym debatom. Udział w konkursie to nie tylko szansa na nagłośnienie ważnego problemu, ale również okazja do zdobycia atrakcyjnych nagród o łącznej wartości ponad 80 tys. zł.

Projekt Voice Impact Award został zrealizowany we współpracy z ekspertami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielami 10 największych redakcji informacyjnych w Polsce.

Teraz to one opublikują zwycięskie materiały, w tym materiał Magdaleny Frindt.

