Pilny apel policji ws. zaginięcia 45-latki. „Pozostawiła telefon i klucze”

Iwona Wojtczak wyszła z domu w miniony wtorek i do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze policji z Wrocławia prowadzą poszukiwania 45-letniej kobiety. Aby je usprawnić, opublikowano zdjęcie zaginionej, a także krótki rysopis.

Zaginęła 45-letnia kobieta. Policja apeluje o pomoc. „Pozostawiła telefon i klucze”

Iwona Wojtczak ma 45 lat i ok. 165 centymetrów wzrostu. Jest krępej budowy ciała, ma okrągłą twarz. Ma włosy w kolorze ciemnego blondu, średniej długości. W chwili zaginięcia była ubrana w spodnie koloru niebieskiego, czarną kurtkę, szare buty sportowe i miała ze sobą czarny plecak.

„Mimo wykonania przez policjantów wielu czynności i sprawdzeń w tym obszarze 40-latka nie została odnaleziona. Kobieta nie dotarła do miejsca pracy przy ul. Granicznej we Wrocławiu. Opuściła mieszkanie, pozostawiając telefon oraz klucze” – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci zwrócili się z prośbą do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej. Można je przekazywać osobiście na Komisariacie Policji Wrocław-Ołbin albo telefonicznie pod numerem 47 871 43 06 lub drogą mailową [email protected].

