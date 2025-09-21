Wojna PiS-u z Konfederacją, hiszpańskie ultimatum i co uzdrowi medycynę wojskową. Nowy „Wprost”

„Wojna PiS-u z Konfederacją”. Coraz mocniej iskrzy na linii Konfederacja – PiS. Padają ciężkie słowa, z których trudno będzie się wyplątać. Jedna i druga strona poczuły się zbyt pewnie, widząc, że za chwileczkę przejmie władzę a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta – analizuje Eliza Olczyk.

„Sanchez stawia ultimatum”. Pedro Sanchez jest jednym z najbardziej zagorzałych krytyków polityki Izraela. Ostre stanowisko premiera może mieć dla Hiszpanii spore konsekwencje – pisze Anna Mokrzanowska.

„MED-legion na glinianych nogach”. Hasło „Wojska Medyczne” brzmi atrakcyjnie, ale bez naprawy fundamentów to tylko szyld. Płk. lek. wet. Marcinem Buszko, były zastępca Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, w rozmowie z Tomaszem Stankiewiczem opowiada o tym, co naprawdę uzdrowi medycynę wojskową.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Będziemy stawiać Trumpowi pomniki”. – Zdaję sobie sprawę, że prezydent Trump jest postacią różnie ocenianą na świecie, również w Polsce, ale trzeba patrzeć na fakty – tłumaczy w wywiadzie Elizy Olczyk Adam Bielan, europoseł PiS-u.

„Pałac tańczy z Nowogrodzką”. – Karol wcale nie skupia się na budowaniu relacji z Konfederatami. Ma własny plan na rozwój swojej drogi politycznej – mówi Joannie Miziołek znany polityk PiS-u.

„PiS tłamsi Konfederację”. – PiS dał się Konfederacji rozhasać po prawej patriotycznej stronie, by nie przegrać wyborów prezydenckich, ale to poszło za daleko – analizuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Artur Dziambor, były poseł Konfederacji.

„Krótkie pojednania”. – Porozumienia na linii prezydent-rząd są jak słynne pojednanie kibiców po śmierci Jana Pawła II. Trwało ono jeden dzień – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Rafał Chwedoruk, politolog.

„Tusk potrafi być lisem”. – Modlę się, aby Nawrocki z Tuskiem się dogadali, zrozumieli powagę sytuacji. To nie pora na eskalowanie konfliktów – apeluje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Nelli Rokita, była posłanka PiS-u.

„Bitwa o prohibicję”. Walka o głos i miejsca, chaos, krzyki i dymisja wiceprezydenta. Zamiast nocnej prohibicji mamy w Warszawie polityczną wojnę – pisze Piotr Barejka,

„Wstyd i powtarzanie błędów”. Bartosz Wojsa, autor książki „Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy”, w wywiadzie Krystyny Romanowskiej wyciąga wnioski z działania systemu po dziecięcych tragediach.

„Procenty od oligarchy”. Rosyjskie drony latają nad Polską, a w polskich marketach Lidla promocja na wina od rosyjskiego oligarchy. Zyski z jego firm miały finansować rosyjski atak na Ukrainę – pisze Szymon Krawiec.

„Jeśli Amerykanie zabiorą zabawki”. Edyta Żemła w książce „Wojsko z tektury” rozmawia z wojskowymi o stanie polskiej armii. – Nasi głównodowodzący, zawsze byli hurraoptymistami – przyznaje jeden z nich

„Odpowiedzialność spada na pacjentów”. Dr Joanna Gutral w rozmowie z Joanną Biegaj alarmuje: „Dziś każdy może otworzyć gabinet psychoterapeutyczny”. Co to oznacza dla osób w kryzysie? I dlaczego projekt nowej ustawy nie rozwiązuje problemu?

„Kryminał o przyzwoitych ludziach”. Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty Chleb Życia, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o swojej nowej roli – jednej z bohaterek komedii kryminalnej Alka Rogozińskiego.