Tusk rośnie w siłę? PiS walczy o przetrwanie? „Bez Konfederacji nie ma władzy”

Sondaż OGB z początku września pokazuje, że ponad połowa badanych nadal negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, ale pozytywnych opinii przybyło. Jak wyjaśnia Pawłowski, to efekt wakacyjnych nastrojów i kohabitacji z nowym prezydentem.

– Moim zdaniem występują tu dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest sondaż z początku września, czyli tak naprawdę badamy nastroje jeszcze wakacyjne. A po drugie, badamy nastroje po pierwszym miesiącu kohabitacji Donalda Tuska z Karolem Nawrockim – zastrzega prezes OGB.

Podkreśla, że ta sytuacja dodaje Tuskowi „politycznego tlenu”, bo mniej mówi się o rządzeniu, a więcej o politycznej rywalizacji, w której Tusk się odnajduje.