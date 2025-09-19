Burza po słowach Palikota. Wprost oskarżył Tuska
Burza po słowach Palikota. Wprost oskarżył Tuska

Janusz Palikot
Janusz Palikot Źródło: Newspix.pl / Artur Marcinkowski
Janusz Palikot odniósł się do swojego pobytu w areszcie. Były poseł KO nie szczędził gorzkich słów pod adresem byłych partyjnych kolegów.

Janusz Palikot wraz z Przemysławem B. oraz Zbigniewem B. zostali zatrzymani przez CBA w październiku ubiegłego roku. Prowadzone postępowanie dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na blisko 70 mln zł w związku z działalnością spółek należących do podejrzanych. Byłemu posłowi KO przedstawiono łącznie osiem zarzutów – siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia.

Pełnomocnik Janusza Palikota – mecenas Jacek Dubois – przekazał, że jego klient nie przyznaje się do winy. W związku ze sprawą były polityk KO spędził cztery miesiące w areszcie. Na wolność wyszedł po wpłaceniu kaucji.

Palikot wprost oskarżył Tuska

W rozmowie z „Faktem” Janusz Palikot stwierdził, że „jego sprawa miała charakter polityczny, a aresztowanie było wynikiem nacisków ze strony obecnej władzy”. – To było tylko medialnie nagłośnione jeszcze przez ekipę Mateusza Morawieckiego. Minęły dwa lata i dwa miesiące od rozpoczęcia tej sprawy, a ja nie jestem oskarżony – przekonywał.

W opinii byłego posła KO „w jego przypadku nie chodziło o dociekanie prawdy, ale stworzenie afery wokół jego osoby, żeby powiązać go z Donaldem Tuskiem”. – Chcieli w ten sposób dowalić Tuskowi, przecież Morawiecki mówił: kolega Donalda Tuska stworzył piramidę finansową, wiarygodność Tuska jest taka jak jego kolegi Palikota – przekonywał.

Biznesmen nie szczędził także gorzkich słów pod adresem byłych partyjnych kolegów. Jego zdaniem „Donald Tusk nie mógł go bronić, ponieważ obawiał się politycznych konsekwencji”.

Adam Bodnar wykonał polecenie polityczne, które dostał pewnie od Pawła Grasia albo bezpośrednio od Donalda Tuska, żeby mnie aresztować. Nie wierzę, że Bodnar podjął taką decyzję bez konsultacji albo z samym Tuskiem, albo z kimś w imieniu Tuska – powiedział na łamach „Faktu”.

Burza po słowach Palikota. Piekarska reaguje

Do zarzutów Janusza Palikota odniosła się wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Według Katarzyny Piekarskiej biznesmen po raz kolejny próbuje po prostu zaistnieć.

– Ewidentnie chce pokazać się w innym świetle i usiłuje wybielić. Pamiętajmy, że ciążą na nim poważne zarzuty, które są dość obrzydliwe, bo mowa tutaj o oszustwie wielu osób – oceniła polityczka. – Tak jak wspomniałam, obecnie podejmuje próbę wybielenia się. Chce się pokazać jako ofiara systemu. Ciążą jednak na nim zarzuty i nie można o tym zapominać — dodała.

Źródło: Fakt24.pl