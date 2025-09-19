Burza po słowach Palikota. Wprost oskarżył Tuska

Janusz Palikot wraz z Przemysławem B. oraz Zbigniewem B. zostali zatrzymani przez CBA w październiku ubiegłego roku. Prowadzone postępowanie dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na blisko 70 mln zł w związku z działalnością spółek należących do podejrzanych. Byłemu posłowi KO przedstawiono łącznie osiem zarzutów – siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia.

Pełnomocnik Janusza Palikota – mecenas Jacek Dubois – przekazał, że jego klient nie przyznaje się do winy. W związku ze sprawą były polityk KO spędził cztery miesiące w areszcie. Na wolność wyszedł po wpłaceniu kaucji.

Palikot wprost oskarżył Tuska

W rozmowie z „Faktem” Janusz Palikot stwierdził, że „jego sprawa miała charakter polityczny, a aresztowanie było wynikiem nacisków ze strony obecnej władzy”. – To było tylko medialnie nagłośnione jeszcze przez ekipę Mateusza Morawieckiego. Minęły dwa lata i dwa miesiące od rozpoczęcia tej sprawy, a ja nie jestem oskarżony – przekonywał.

W opinii byłego posła KO „w jego przypadku nie chodziło o dociekanie prawdy, ale stworzenie afery wokół jego osoby, żeby powiązać go z Donaldem Tuskiem”. – Chcieli w ten sposób dowalić Tuskowi, przecież Morawiecki mówił: kolega Donalda Tuska stworzył piramidę finansową, wiarygodność Tuska jest taka jak jego kolegi Palikota – przekonywał.

Biznesmen nie szczędził także gorzkich słów pod adresem byłych partyjnych kolegów. Jego zdaniem „Donald Tusk nie mógł go bronić, ponieważ obawiał się politycznych konsekwencji”.

– Adam Bodnar wykonał polecenie polityczne, które dostał pewnie od Pawła Grasia albo bezpośrednio od Donalda Tuska, żeby mnie aresztować. Nie wierzę, że Bodnar podjął taką decyzję bez konsultacji albo z samym Tuskiem, albo z kimś w imieniu Tuska – powiedział na łamach „Faktu”.

Burza po słowach Palikota. Piekarska reaguje

Do zarzutów Janusza Palikota odniosła się wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Według Katarzyny Piekarskiej biznesmen po raz kolejny próbuje po prostu zaistnieć.

– Ewidentnie chce pokazać się w innym świetle i usiłuje wybielić. Pamiętajmy, że ciążą na nim poważne zarzuty, które są dość obrzydliwe, bo mowa tutaj o oszustwie wielu osób – oceniła polityczka. – Tak jak wspomniałam, obecnie podejmuje próbę wybielenia się. Chce się pokazać jako ofiara systemu. Ciążą jednak na nim zarzuty i nie można o tym zapominać — dodała.