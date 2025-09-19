To miał być jeden ze „100 konkretów”. Rzecznik rządu zakłopotany po pytaniu

Wśród 100 konkretów rządu Donalda Tuska pod pozycją nr 80. widniał zapis dotyczący transportu publicznego. „Wprowadzimy 0 proc. VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków” – obiecywała koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Rzecznik rządu „zakłopotany”. Padło pytanie o konkret nr 80

Przypomnijmy, że lista ta nadal widnieje na stronie internetowej, a wspomniany punk oznaczony jest kolorem pomarańczowym, co oznacza, iż teoretycznie jest w trakcie realizacji. „Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy wprowadzające obniżoną do 0% stawkę VAT na określone usługi transportu pasażerskiego” – dodano w opisie.

O konkrety w przypadku tego „konkretu” dziennikarz RMF FM zapytał rzecznika rządu Adama Szłapkę. Jak podkreślał sam portal RFM24.pl, polityk był wyraźnie zakłopotany poruszeniem tej kwestii. – Nie wiem o tym, żeby to było już przygotowane. Porozmawiam z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów – odpowiadał.

Co z zerowym VAT-em na transport publiczny?

– Zapytam, na jakim to jest etapie. Nie rozmawialiśmy o tym – zapewniał. W piątek rząd prezentuje nowe priorytety na kolejne miesiące. RMF24 zauważa więc, że na tej liście raczej nie ma tańszej komunikacji, ponieważ rzecznik rządu raczej wiedziałby o takim szczególe.

– Mówimy o priorytetach rządu, koalicji. Czym innym są priorytety poszczególnych formacji politycznych przed wyborami. Głosuje się na pewne programy. Nie wszystko się da uzgodnić w rządzie koalicyjnym – próbował wybrnąć Szłapka, dopytywany o realność nowych priorytetów rządu, przy wielu wciąż niezrealizowanych obietnicach.

Czytaj też:

Kaczyński grzmi o „skandalu”, Błaszczak chce dymisji rzecznika rządu. W tle wywiad TrumpaCzytaj też:

Tusk rośnie w siłę? PiS walczy o przetrwanie? „Bez Konfederacji nie ma władzy”