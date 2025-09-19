Kaczyński grzmi o „skandalu”, Błaszczak chce dymisji rzecznika rządu. W tle wywiad Trumpa

W szeroko u nas komentowanym wywiadzie dla Fox News prezydent USA Donald Trump mówił o rosyjskich dronach w Polsce i pomocy wojskowej po zakończeniu wojny. Ten drugi wątek najprawdopodobniej dotyczył Ukrainy, jednak polityk odpowiedział w niejasny sposób, a PAP przetłumaczyła jego słowa, jakby mówił o naszym kraju.

Nieprecyzyjna wypowiedź Trumpa wywołała zamieszanie w Polsce

– „Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, chodziło o to, że po wojnie” – cytowano Trumpa. W piątek 19 września PAP zamieściła korektę swojej wcześniejszej depeszy, usuwając z niej słowo „Polska”.

„Choć pytanie dotyczyło pomocy Polsce, nie jest jasne, czy prezydent odnosił się do naszego kraju, podobnie jak nie jest jasne, o jaką deklarację z sierpnia pytała go dziennikarka. W sierpniu Trump składał podobne obietnice w odniesieniu do Ukrainy w kontekście wsparcia gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu walk. Biały Dom nie odpowiedział dotąd na pytania PAP o wyjaśnienie wypowiedzi prezydenta” – wyjaśniała PAP.

Sytuację starał się wyjaśnić m.in. minister Marcin Przydacz z Kancelarii prezydenta. – Myślę, że tutaj doszło rzeczywiście do lapsusa, do pomyłki. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, ale później wypowiedź dotyczyła Ukrainy i prezydent Trump zdaje się odpowiadał w sprawie Ukrainy. Bo przecież to pasuje do Ukrainy: wspierał ją wywiadowczo, a nie militarnie, a Polskę wspiera i wywiadowczo i militarnie – wyjaśniał.

– Myślę, że tutaj doszło do pewnego lapsusa, pewnej pomyłki. Słuchałem tej wypowiedzi. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, ale później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy. I prezydent Trump, zdaje się, odpowiadał w sprawie Ukrainy – mówił dalej. Podkreślał, że takie wpadki zdarzają się zarówno politykom, jak i dziennikarzom, że powie się coś, czego się nie myśli.

Rzecznik rządu za szybko skrytykował Trumpa. Są wezwania do dymisji

Rzeczni rządu Adam Szłapka w „Porannej rozmowie” w RMF FM zdążył jednak krytycznie skomentować słowa Donalda Trumpa, zanim poznał korektę tłumaczenia PAP. — Jesteśmy razem w NATO. Stany Zjednoczone uczestniczyły w konsultacjach na podstawie art. 4. Amerykanie uczestniczyli w manewrach Żelazny Obrońca. Słowa Donalda Trumpa muszą budzić niepokój. Dlatego ważne jest wzmacnianie sojuszy europejskich – mówił Szłapka.

Słowa rzecznika nie spodobały się wielu politykom polskiej prawicy. „Po tej kompromitacji, nie ma innego wyjścia – Adam Szłapka musi podać się do dymisji. W polskim rządzie nie powinno być miejsca dla człowieka, który regularnie dezinformuje, a swoimi kłamstwami godzi w bezpieczeństwo Polski” – pisał na X wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

„To wygląda jak zaplanowana przez rząd antyamerykańska operacja, której celem jest dyskredytacja naszego strategicznego sojuszu z USA. Rządowa agencja informacyjna podaje nieprawdziwą wypowiedź prezydenta Trumpa, a rzecznik rządu wykorzystuje ją, by skrytykować USA i prezydenta Nawrockiego. Wszystko oparte jest na kłamstwie, propagandzie i manipulacji” – dodawał.

„W Polsce stacjonuje w tej chwili około 10 tys. żołnierzy US Army. Jesteśmy w trakcie realizacji kluczowych dla naszego bezpieczeństwa kontraktów zbrojeniowych na sprzęt wojskowy z USA zawartych w czasach rządów PiS. Rząd Tuska robi wszystko, by to zaprzepaścić i zerwać nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi” – podkreślał Błaszczak.

Usunięcia rzecznika domagał się też poseł PiS Paweł Jabłoński. „Nienawiść do Trumpa zaćmiewa im racjonalne myślenie. Atak pana Szłapki na naszego najważniejszego sojusznika – na podstawie DEZINFORMACJI – powinien skończyć się jego dymisją” – stwierdzał.

Były polski ambasador w Izraelu i USA Marek Magierowski całe zamieszanie wyjaśniał krótko. „Nie, takie słowa nie padły. Znajdziemy wystarczająco dużo niespójnych wypowiedzi Trumpa w kontekście bezpieczeństwa Polski, ale ta akurat do nich nie należy. Bo jej nie było” – pisał, dodając wideo z fragmentem wywiadu.

Kaczyński o słowach Szłapki: Szkodzą i będą szkodzić dalej

– To co zostało powiedziane, zarówno przez rzecznika, jak i PAP, sugerowało, że Polska najpierw ma wziąć udział w wojnie, a następnie otrzyma pomoc po tej wojnie. To coś, co mogło bardzo zaniepokoić opinię publiczną, a poza tym to jest kompletna nieprawda. Jeżeli do tego powtarza to PAP całkowicie podporządkowana obecnej władzy, to jeszcze pogłębia ten stan – mówił na konferencji prasowej prezes PiS.

– To pokazuje kierunek działania – róbmy wszystko, żeby to co udało się zbudować i jest polskim atutem, żeby to zostało zrujnowane. Chodzi o to, by tworzyć niepokój wewnątrz kraju i podważać bardzo dobre dzisiaj stosunki między – niestety nie mogę powiedzieć Polską, tylko Pałacem Prezydenckim – samym prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Trumpem – mówił dalej Kaczyński.

– To zostało zauważone, a dzisiaj to jest naprawdę wielki atut, bo co by o Trumpie nie mówić, to uzyskał taką pozycję w świecie zachodnim, jakiej żaden prezydent w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie miał. Nie było takiego przypadku i to pokazuje jego czasem może oryginalnie wyrażane, ale efektywne umiejętności, jeżeli chodzi o działania w sferze polityki – stwierdzał prezes PiS.

– Także po prostu szkodzą. Szkodzą i będą szkodzić dalej, bo cała ta władza jest po pierwsze w wielkiej mierze władzą zewnętrzną – mówię o wpływach niemieckich przede wszystkim, a być może i innych, choć tych objawów i dowodów jest mniej, więc trudno to powiedzieć wprost i mówi o tym, że te instytucje, które oni albo tworzą albo przejmuję jak PAP, no działają w sposób patologiczny i w niezgodzie z zasadami przyzwoitego dziennikarstwa – podsumował.

Czytaj też:

Trump wycofał się z zapowiedzi pomocy Polsce? Przydacz tłumaczy słowa prezydenta USACzytaj też:

„To jest taki Nord Stream 3”. Europoseł PiS uderza w umowę z Mercosurem