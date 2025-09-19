Trump wycofał się z zapowiedzi pomocy Polsce? Przydacz tłumaczy słowa prezydenta USA

Prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzem po raz kolejny nie chciał przyznać, że Rosjanie wlecieli dronami do Polski umyślnie. – Wiesz, po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy – mówił.

Trump mówił o Polsce i rosyjskich dronach

– Ale podobno zostały wyłączone. Wiesz, dzisiaj można wyłączać drony. Świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że tak było – dodawał polityk.

Po raz kolejny też wyraził rozczarowanie postawą Władimira Putina. Nie krył, że miał nadzieję na łatwiejsze rozwiązanie konfliktu toczonego między Rosją i Ukrainą. Stwierdził, że jest to trudne, ponieważ Putin i Zełenski się nienawidzą.

W pewnym momencie zaskoczył wypowiedzią, którą można było odebrać jako słowa na temat naszego kraju. – Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie – oznajmił Trump.

USA pomogą Polsce po wojnie? Przydacz mówi o pomyłce Trumpa

Pytany o te słowa Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, próbował uspokajać i przekonywał, że doszło do pomyłki. – Myślę, że tutaj doszło rzeczywiście do lapsusa, do pomyłki. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, ale później wypowiedź dotyczyła Ukrainy i prezydent Trump zdaje się odpowiadał w sprawie Ukrainy. Bo przecież to pasuje do Ukrainy: wspierał ją wywiadowczo, a nie militarnie, a Polskę wspiera i wywiadowczo i militarnie – mówił.

– Myślę, że tutaj doszło do pewnego lapsusa, pewnej pomyłki. Słuchałem tej wypowiedzi. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, ale później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy. I prezydent Trump, zdaje się, odpowiadał w sprawie Ukrainy – powtarzał. Podkreślał, że takie wpadki zdarzają się zarówno politykom, jak i dziennikarzom, że powie się coś, czego się nie myśli.

– Myślę, że jest widoczne rozczarowanie prezydenta Trumpa wobec Władimira Putina i to jest pozytywna jaskółka. Putin słowa prawdy nie powiedział. Dobrze, że strona amerykańska to rozumie – zwracał uwagę Przydacz. Próbował też tłumaczyć, dlaczego Trump wciąż mówi o pomyłce Kremla w sprawie dronów nad Polską. – Myślę, że jest to poetyka negocjacji ze strony Trumpa – oceniał.

