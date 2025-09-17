Trump napisał list do Nawrockiego. Czego dotyczy? Są przecieki

W środę 17 września media obiegła informacja, że Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego. Jak ustalił korespondent RMF FM, Biały Dom przekazał dokument poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie. O tę sprawę był pytany Marcin Przydacz.

Zamieszanie ws. listu Trumpa do Nawrockiego. „Jestem delikatnie zaniepokojony”

– (List – red.) jeszcze nie dotarł do Kancelarii Prezydenta. Sprawdzałem dzisiaj o poranku. Jak zakładam, znajduje się on w tym momencie w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Czekamy aż kierownik Klich prześle go do kancelarii – powiedział w godzinach porannych na antenie RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Jak dodał, sytuacja, w której sprawę listu Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego nagłaśniają media, zanim dowie się o nim adresat, „niezbyt dobrze świadczy o szybkości przesyłek korespondencji przez dzisiejszy MSZ”. – Muszę powiedzieć, że jestem tutaj delikatnie zaniepokojony. Czekamy na ten list – podkreślił Marcin Przydacz.

Trump napisał list do Nawrockiego. Czego dotyczy? Nieoficjalne informacje

Do sprawy odniósł się później Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – List normalną drogą został dostarczony. Kancelaria prezydenta nim dysponuje – podkreślił, cytowany przez TVP Info. Jak dodał, o treści dokumentu będzie wypowiadała się Kancelaria Prezydenta RP. Paweł Wroński odniósł się też do uwag, że sama informacja o istnieniu listu nie powinna stać się publiczna, zanim dokument nie trafił na biurko prezydenta. – Rozumiem, trzeba szukać zamieszania, podgrzewać nastroje. Nie gram w tej dyscyplinie sportu – odparł.

Jak poinformował Onet, list Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego jest „kurtuazyjny i dotyczy niedawnej wizyty w Białym Domu”. Zgodnie z ustaleniami wspomnianego źródła, w dokumencie nie ma żadnych deklaracji politycznych po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej.

