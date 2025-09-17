Kolejny dron na Lubelszczyźnie. Pilny komunikat służb

W lesie we wsi Stanisławka na Lubelszczyźnie znaleziono drona, który zawisł na drzewach. Według RMF FM jest wykonany jest głównie ze styropianu i podobny do tych, które znajdowano wcześniej. Na miejscu prowadzone są czynności weryfikujące. Pracują policjanci, żandarmeria wojskowa, pracownicy gminy oraz prokurator – wymienia Dziennik Wschodni. Trwają oględziny obiektu.

Jest również sprawdzane, czy maszyna wleciała w nocy z 9 na 10 września, kiedy to polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez 21 rosyjskich dronów. Polsat News przekonuje, że w związku ze zdarzeniem nikt nie ucierpiał.

