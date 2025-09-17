Papież Leon XIV został zapytany o twierdzenie Kremla. „Polacy są zaniepokojeni”

Papież Leon XIV spędził dwa dni w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Ojciec Święty 16 września wieczorem, przed powrotem do Watykanu, witał się z kilkoma osobami oraz udzielił mediom krótkiej wypowiedzi. Głowa Kościoła katolickiego została poproszona o odniesienie się do sytuacji ludzi w Gazie, którzy z jedną reklamówką muszą uciekać przed trwającą wojną.

Papież Leon XIV o masowej ucieczce Gazy. „To budzi niepokój”

– Wiele osób nie ma gdzie się podziać, więc jest to powód do niepokoju. Rozmawiałem z naszymi ludźmi na miejscu oraz z proboszczem (parafii Świętej Rodziny ks. Gabrielem Romanellim – red.). Na razie chcą jeszcze zostać, wciąż się trzymają, ale naprawdę trzeba szukać innego rozwiązania – podkreślił papież.

Wcześniej we wtorek Leon XIV sprawdzał u duchownego, co się dzieje z 450 osobami, które schroniły się na terenie kościoła w związku z nasileniem izraelskiej kampanii lądowej w mieście. Ojca Świętego zapytano również o twierdzenie Kremla, że Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie wojny z Rosją.

Niespokojna noc nad polskim niebem. Papież Leon XIV o rosyjskich dronach

– NATO nie rozpoczęło żadnej wojny. Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń powietrzna została naruszona, więc sytuacja jest bardzo napięta. To bardzo trudne – skomentowała głowa Kościoła katolickiego. Papież zapytany, czy czuje się zaniepokojony, odpowiedział: Oczywiście, że tak.

Przed odjazdem tłum intonował „Sto lat” i „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin” – te ostatnie przypadają 17 września, w święto św. Roberta Bellarmina – a grupa polskich wiernych wręczyła Leonowi XIV bukiet kwiatów i liścik. W środę przed południem Ojciec Święty spotka się z wiernymi na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.

Czytaj też:

Okrzyki i oklaski na Pl. Św. Piotra. Ten dzień papież zapamięta na długoCzytaj też:

Papież zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Przypomniał o ważnym dniu