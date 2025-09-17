Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego. Piętrzą się pytania

Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego, który Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie – ustalił korespondent RMF FM. Dokument został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski, ale jego treść – przynajmniej na razie – pozostaje tajemnicą. Ani strona amerykańska, ani polska nie ujawniły żadnych szczegółów dotyczących sprawy.

W środę 17 września Donald Trump wraz z żoną Melanią rozpoczynają oficjalną wizytę w Wielkiej Brytanii. Z kolei Karol Nawrocki wczoraj złożył wizyty w Niemczech i Francji. W Berlinie prezydent Polski rozmawiał z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem.

„Rozmawialiśmy o wyzwaniach bezpieczeństwa regionalnego, przyszłości Unii Europejskiej, perspektywach relacji polsko-niemieckich oraz o zadośćuczynieniu za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II Wojny Światowej. Wyraźnie podkreśliłem zarówno kwestie, które nas łączą, jak i oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej” – podsumował Karol Nawrocki we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Po wizycie we Francji prezydent Polski także zamieścił wpis, w którym podsumował jej przebieg. „Dziękuję Prezydentowi Emmanuelowi Macronowi za spotkanie. Nasze rozmowy były udane – poruszaliśmy m.in. kwestie bezpieczeństwa, przyszłości UE i współpracy polsko-francuskiej po ratyfikacji Traktatu z Nancy. Francja, podobnie jak Polska, ma wiele wątpliwości co do kształtu umowy z państwami Mercosur. Polskę i Francję łączy wiele wspólnych wartości i interesów, które wzmacniają więzi między naszymi narodami. Umówiliśmy się z Panem Prezydentem na kolejne kontakty i spotkania” – przekazał Karol Nawrocki.

