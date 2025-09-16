Reparacje? Niemcy odpowiadają Nawrockiemu

We wtorek 16 września prezydent Nawrocki odwiedził Niemcy. Agencja prasowa DPA twierdzi, że w trakcie swojej rozmowy z Frankiem-Walterem Steinmeierem otwarcie poruszył kwestię reparacji wojennych. Rzeczniczka prezydenta Niemiec skomentowała później ten fakt na platformie X.

Nawrocki upomniał się o reparacje. Strona Niemiecka odpowiada

„Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską” – pisała w mediach społecznościowych Cerstin Gammelin.

Rzeczniczka poinformowała też, że Nawrocki zaprosił Steinmeiera z rewizytą do Warszawy. "Prezydent Federalny podziękował mu i przyjął zaproszenie" – oświadczyła.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w Niemczech

Wizyta Karola Nawrockiego w stolicy Niemiec rozpoczęła się od uroczystego powitania przed Pałacem Bellevue przez jego odpowiednika. Po rozmowach Karola Nawrockiego z Frankiem–Walterem Steinmeierem „w cztery oczy”, odbyło się spotkanie delegacji obu państw. Następnie Nawrocki udał się do Urzędu Kanclerskiego na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Z kanclerzem polski prezydent rozmawiać miał m.in. o umowie handlowej UE z Mercosurem. Przed spotkaniem Merz zapowiedział jasno, że będzie dążył do jak najszybszego sfinalizowania umowy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił z kolei, że prezydent Nawrocki wspólnie z Emmanuelem Macronem postarają się zbudować mniejszość blokującą ten pomysł.

– Bo jeżeli uda się bardzo mocno wypracować, o ile się uda, stanowisko kategoryczne Polski i Francji, dwóch dużych krajów, to wtedy to może dodać odwagi także mniejszym krajom, być może także dużemu krajowi, jakim są Włochy, do zmiany stanowiska – stwierdzał Bogucki.

Jak informował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, wśród poruszanych w Niemczech tematów znalazły się m.in. współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej, czyli reparacje wojenne.

Po Berlinie – Paryż

Wizyta w Niemczech była krótka. Tuż po niej Karol Narocki udał się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. Po rozmowach w wąskim gronie oraz spotkaniu delegacji przewidziano wypowiedź dla dziennikarzy. Po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie oraz Helsinkach są to kolejne wizyty zagraniczne Karola Nawrockiego w pierwszych tygodniach prezydentury.

Wtorkowe wysiłki prezydenta Nawrockiego w krótkim wpisie na X podsumował wicepremier Radosław Sikorski. „W sprawie reparacji Pan Prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje” – pisał.

