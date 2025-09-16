Nawrocki podsumował spotkanie z Macronem. Wystarczyło jedno zdanie

Karol Nawrocki odbył dwie kolejne wizyty zagraniczne. Tym razem prezydent poleciał do Berlina, gdzie rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Tego samego dnia polityk udał się do Paryża na spotkanie z Emmanuelem Macronem.

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu rozmów ze światowymi liderami, Karol Nawrocki ujawnił szczegóły spotkań. Prezydent podkreślił, że podziękował partnerom Polski za szybką reakcję po 10 września, która pozwoliła mieć wrażenie, że NATO działa, funkcjonuje. – Odnosiliśmy się do tematu bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. To oczywiście jeden z tematów – podkreślił.

Nawrocki o reparacjach od Niemiec

Prezydent Polski dodał, że spotkania ze przywódcami Niemiec były dla niego okazją do poruszenia tematu reparacji wojennych. – Chciałem powiedzieć o rozpoczęciu nowych dyskusji o kwestiach reparacji, które są bardzo ważne dla Polaków. Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji – stwierdził Karol Nawrocki.

Prezydent w trakcie spotkania z dziennikarzami zaznaczył, że „sugerował, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych”. – To nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO – tłumaczył.

Zdaniem Karola Nawrockiego „jeśli w Polsce nastąpiłaby synergia polityczna w sprawie reparacji, to byłyby one możliwe do osiągnięcia”. – Po tych rozmowach uważam, że Polacy powinni mówić jednym głosem – podsumował.

Nawrocki rozmawiał z Macronem

Z kolei rozmowa z Emmanuelem Macronem koncentrowała się w dużej mierze na kwestiach umowy z państwami Mercosur. – Rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, a także traktatu z Nancy. Jest wiele tematów, które nas łączą. Poruszaliśmy się także wokół tematów związanych z umową z państwami Mercosur – wyliczał prezydent.

