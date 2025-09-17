Trwa walka KO i PiS. Ekspert o nowym sondażu. „To mnie najbardziej zaskoczyło”

W najnowszym sondażu, który pracownia United Surveys przeprowadziła dla Wirtualnej Polski, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. (to wzrost o 5,2 pkt. proc. w porównaniu do badania z początku września). Na kolejnym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię, na której czele stoi Jarosław Kaczyński, zagłosowałoby 30,7 proc. ankietowanych (wzrost o 1,7 pkt. proc.).

KO i PiS na czele sondażu. Konfederacja umacnia swoją pozycję

W dalszej części stawki uplasowały się: Konfederacja (13,8 proc., wzrost o 0,6 pkt. proc.) oraz Lewica (6,8 proc., spadek o 0,6 pkt. proc.). Pod progiem wyborczym znalazły się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,5 proc., wzrost o 1,4 pkt. proc.), PSL (3,8 proc., spadek o 0,1 pkt, proc.), Partia Razem (1,2 proc., spadek o 2 pkt. proc.) i Polska 2050 (1 proc., spadek o 2,4 pkt. proc.). Blisko 6 proc. ankietowanych nie umie wskazać ugrupowania, na które oddałoby głos w wyborach.

Do wyników sondażu odniósł się prof. Antoni Dudek. – Zwykle to jest kilkanaście procent i to mnie najbardziej w tym sondażu zaskoczyło, że tylko 6 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, kogo poprzeć. Ale cała reszta pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo stabilnym układem – powiedział politolog w rozmowie z Wirtualną Polską.

Politolog o wynikach najnowszego sondażu. „Tutaj trwa walka”

W ocenie eksperta „mamy do czynienia z dość stabilnymi nastrojami”. – Choć pozornie widać wzrost o te 5 pkt. proc. u Koalicji Obywatelskiej, w rzeczywistości, patrząc na to przez pryzmat szeregu innych sondaży z ostatniego okresu, obie główne formacje – PiS i KO – mają ok. 30-proc. stabilne poparcie i idą łeb w łeb – podkreślił. Politolog zwrócił także uwagę na to, że Konfederacja utrzymuje kilkunastoprocentowe poparcie i to daje jej „mocne trzecie miejsce”.

– Tak naprawdę istotne różnice pojawiają się dopiero poza tym podium, poza tą trójką formacji i tutaj trwa walka – można powiedzieć – o przekroczenie progu wyborczego. W tym konkretnym sondażu tylko Lewicy się to udaje, ale w świetle innych sondaży czasem udaje się to też partii Brauna, rzadziej innym formacjom, np. dawnej Trzeciej Drodze – analizował prof. Dudek.

Politolog przypomniał także tym, którzy „PSL składali już do grobu”, że również w przeszłości Polskie Stronnictwo Ludowe notowało słabe wyniki w sondażach, a ostatecznie w wyborach osiągało rezultaty powyżej progu wyborczego. – Ostatecznie zawsze jakoś udawało mu się wejść do Sejmu z pomocą jakiegoś mniej czy bardziej znaczącego koalicjanta – czy to Pawła Kukiza, czy Szymona Hołowni, więc przez dwa lata może pojawić się jeszcze jakiś kolejny koalicjant PSL-u – podsumował prof. Dudek.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

Czytaj też:

List Trumpa do Nawrockiego utknął w ambasadzie? „Jestem delikatnie zaniepokojony”Czytaj też:

Nawrocki naśladuje Trumpa? Ten gest przykuł uwagę. „Kolejne zdjęcie z palcem”