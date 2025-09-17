Nawrocki naśladuje Trumpa? Ten gest przykuł uwagę. „Kolejne zdjęcie z palcem”

We wtorek 16 września Karol Nawrocki złożył dwie wizyty zagraniczne – w Niemczech i we Francji. Oprócz politycznego wymiaru tych wydarzeń, zwrócono także uwagę na inne aspekty. Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała, przeanalizował, w jaki sposób przywitali się polski prezydent i jego francuski odpowiednik.

Tak przebiegało przywitanie Nawrockiego i Macrona. „Silne zadowolenie”

– Powitanie polskiego prezydenta przez prezydenta Francji odbyło się w wersji standardowej. Podanie dłoni miało wyraz tzw. serdeczności partnerskiej. Jednakże elementy, które uzupełniały przekaz, były odmienne. Francuz podając rękę, uśmiechnął się. W wersji niepełnej to uśmiech, który najbardziej pasuje do polityków, do ludzi elegancko ubranych, również do mężczyzn – powiedział w rozmowie z Plejadą.

– Styl pana prezydenta Nawrockiego natomiast znamy od początku kadencji. Podczas spotkań oficjalnych to uśmiech tzw. górną szczęką. Były też takie momenty podczas spotkania z prezydentem Macronem, kiedy ten uśmiech wyrażał bardzo silne zadowolenie, ale nie do końca jest on dopasowany do roli, jaką pełni prezydent jako reprezentant narodu – analizował dalej ekspert.

Nawrocki naśladuje Trumpa? Ten szczegół przykuł uwagę

Maurycy Seweryn zwrócił też uwagę na element, który budzi skojarzenia ze sposobem zachowania Donalda Trumpa. – W czasie powitania, kiedy sesja była również w wersji pozowania, ale z prezydentem Macronem po lewej stronie, prezydent Nawrocki wykonał ruch, który nie do końca mógł spodobać się francuskiemu prezydentowi, a mianowicie pociągnął mocniej dłoń swojego francuskiego kolegi – powiedział ekspert od mowy ciała.

– To jest w stylu amerykańskim, w stylu Trumpa. Pan Nawrocki widzę, że lubi naśladować swojego odpowiednika ze Stanów Zjednoczonych. Jego styl waleczności, ale tak samo dominacji nad partnerami, czy to politycznymi, czy biznesowymi — dociągnięcie dłoni w swoją stronę jest wyrazem dominacji – powoduje, że prezydent Francji i każda stojąca w podobnej sytuacji osoba wydaje się słabsza, delikatniejsza – przeanalizował.

Na pewien szczegół zwrócił uwagę też Paweł Żuchowski. „Kolejni liderzy, kolejne zdjęcie z palcem. Wszystkie robione przez oficjalnego fotografa. Wszystkie pokazywane jako oficjalne zdjęcia z wizyty. Klasyka u Trumpa. Teraz jak widać także u nas” – napisał korespondent RMF FM.

