Reparacje od Niemiec? Ta sprawa jednoczy Polaków ponad podziałami. Sondaż dla „Wprost”

Temat reparacji wojennych cyklicznie powraca 1 września, kiedy odbywają się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tym razem podniósł go Karol Nawrocki podczas uroczystości na Westerplatte. – Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestie reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski jednoznacznie się domagam dla dobra wspólnego, dla naszej przyszłości – powiedział.

Niemcy wypłacą Polsce reparacje? Karol Nawrocki: Sprawa niezałatwiona od wielu lat

W wywiadzie dla Telewizji Republika prezydent został zapytany, jaki powinien być horyzont czasu, kiedy ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. – Horyzont z całą pewnością może być bardzo długi, bo jest to sprawa niezałatwiona od wielu lat, ale sprawa, w której do przełomu może dojść, gdy będzie polityczna gotowość państwa niemieckiego – stwierdził Karol Nawrocki.

– Dzisiaj jej chyba nie ma, więc aby rozwiązać tę sprawę, należałoby przede wszystkim zwielokrotnić wysiłki w jej podnoszeniu. (…) Po drugie: należałoby współpracować, bo rozumiem, że to jest celem i polskiego rządu, i polskiego premiera, i polskiego prezydenta, żeby domagać się sprawiedliwości, a także reparacji za II wojnę światową – kontynuował.

Karol Nawrocki podkreślił także, że Polska powinna w sprawie reparacji mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej, aby spójny sygnał docierał do Berlina. Jak dodał, należy budować relacje z Niemcami, ale jednocześnie nie zapominać o sprawach fundamentalnych.

Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec? Nowy sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zapytaliśmy respondentów, czy Polska powinna domagać się reparacji wojennych od Niemiec. Większość, bo aż 55,2 proc. uważa taki scenariusz za słuszny, a 25,4 proc. jest przeciwnego zdania. Grupa osób, które nie umieją w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, stanowi 19,4 proc.

Za ubieganiem się o reparacje od Niemiec jest więcej mężczyzn niż kobiet – 62,3 proc. do 49 proc. Najrzadziej takie rozwiązanie za właściwe uznają osoby powyżej 50. roku życia (48 proc.). Wskaźnik poparcia wzrasta wśród respondentów do 24 lat (54 proc.) i znacznie rośnie w grupach 25-34 lata i 35-49 lat (po 63,7 proc.).