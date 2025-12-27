Tak przywitali Nawrockiego w Poznaniu. Nagranie mówi wszystko

Tuż po świętach Bożego Narodzenia Karol Nawrocki udał się do Poznania. Prezydent miał szczególny powód. 27 grudnia obchodzimy bowiem Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Polityk wziął udział w oficjalnych uroczystościach i wygłosił przemówienie przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Następnie przeszedł ulicami Poznania w Marszu Powstania Wielkopolskiego oraz w Koncercie Śpiewanek Powstańczych.

Nawrocki w Poznaniu. Tak przywitali go mieszkańcy

Moment powitania głowy państwa wzbudził spore emocje. Gdy prowadzący uroczystości wyczytał nazwisko Karola Nawrockiego, aby przywitać polityka, grupa mieszkańców Poznania zareagowała wyjątkowo żywiołowo. W tłumie rozległy się głośne oklaski oraz okrzyki „Karol!”, „Karol!”. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym słychać, w jaki sposób prezydent został przywitany.

twitter

Nawrocki w Poznaniu. Ostre przemówienie prezydenta

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki podkreślał, że „Powstańcy Wielkopolscy podjęli swoją walkę w imieniu kolebki polskości, podjęli swoją walkę w imieniu swoich ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się imperializmowi pruskiemu; podjęli swoją walkę po to, aby Polska była Polską”.

Prezydent zwrócił uwagę, że „nie da się zrozumieć fenomenu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego bez świadomości tego, czym jest dla Polaków ziemia wielkopolska”. – Historia ziemi wielkopolskiej jest w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczypospolita – powiedział.

Polityk dodał, że „również dzisiaj musimy myśleć o naszej narodowej tożsamości i dziedzictwie kulturowym oraz gotowości do obrony ojczyzny”.

– Z powstania wielkopolskiego musimy wyczytać to, że Polacy, jak Wielkopolanie, muszą ciężko pracować. W powstaniu wielkopolskim spotykają się dwie tradycje, pozytywistyczna i romantyczna. Tradycja ciężkiej pracy i walki. Musimy w XXI wieku być tacy sami jak oni. Musimy być gotowi do ciężkiej pracy, ale mieć też odwagę, gdy przychodzi konflikt bądź wojna. Tego nas uczą. Nie możemy porzucić naszej odwagi – podsumował Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Bunt w Konfederacji? Decyzja Mentzena wywołała burzę w partiiCzytaj też:

Zmiana w Pałacu Prezydenckim. Ten szczegół przyciąga uwagę