Tak przywitali Nawrockiego w Poznaniu. Nagranie mówi wszystko

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: Marek Borawski/KPRP
Karol Nawrocki pojawił się w Poznaniu na uroczystościach z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak prezydenta przywitali mieszkańcy?

Tuż po świętach Bożego Narodzenia Karol Nawrocki udał się do Poznania. Prezydent miał szczególny powód. 27 grudnia obchodzimy bowiem Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Polityk wziął udział w oficjalnych uroczystościach i wygłosił przemówienie przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Następnie przeszedł ulicami Poznania w Marszu Powstania Wielkopolskiego oraz w Koncercie Śpiewanek Powstańczych.

Nawrocki w Poznaniu. Tak przywitali go mieszkańcy

Moment powitania głowy państwa wzbudził spore emocje. Gdy prowadzący uroczystości wyczytał nazwisko Karola Nawrockiego, aby przywitać polityka, grupa mieszkańców Poznania zareagowała wyjątkowo żywiołowo. W tłumie rozległy się głośne oklaski oraz okrzyki „Karol!”, „Karol!”. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym słychać, w jaki sposób prezydent został przywitany.

Nawrocki w Poznaniu. Ostre przemówienie prezydenta

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki podkreślał, że „Powstańcy Wielkopolscy podjęli swoją walkę w imieniu kolebki polskości, podjęli swoją walkę w imieniu swoich ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się imperializmowi pruskiemu; podjęli swoją walkę po to, aby Polska była Polską”.

Prezydent zwrócił uwagę, że „nie da się zrozumieć fenomenu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego bez świadomości tego, czym jest dla Polaków ziemia wielkopolska”. – Historia ziemi wielkopolskiej jest w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczypospolita – powiedział.

Polityk dodał, że „również dzisiaj musimy myśleć o naszej narodowej tożsamości i dziedzictwie kulturowym oraz gotowości do obrony ojczyzny”.

– Z powstania wielkopolskiego musimy wyczytać to, że Polacy, jak Wielkopolanie, muszą ciężko pracować. W powstaniu wielkopolskim spotykają się dwie tradycje, pozytywistyczna i romantyczna. Tradycja ciężkiej pracy i walki. Musimy w XXI wieku być tacy sami jak oni. Musimy być gotowi do ciężkiej pracy, ale mieć też odwagę, gdy przychodzi konflikt bądź wojna. Tego nas uczą. Nie możemy porzucić naszej odwagi – podsumował Karol Nawrocki.

Źródło: WPROST.pl