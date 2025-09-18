Nawrocki znowu spotka się z Trumpem? Kancelaria prezydenta o możliwej dacie

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz podczas czwartkowej konferencji prasowej poruszył temat kolejnego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Ujawnił, że mogłoby dojść do niego w dniach 21-24 września podczas wizyty polskiej pary prezydenckiej w USA. Nawrocki z małżonką zamierza wówczas uczestniczyć w generalniej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Nawrocki znów spotka się z Trumpem?

Jak dodawał prezydencki minister, Nawrocki w swoim wystąpieniu na forum ONZ będzie skupiał się na kwestiach bezpieczeństwa. Przedstawi też polskie stanowisko odnośnie przyszłych relacji międzynarodowych naszego kraju i globalnego ładu. — Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych oraz o podstawowych zasadach, które są ważne z (jego) perspektywy – dodawał.

Przydacz zaznaczał, że na marginesie wydarzenia w ONZ w Nowym Jorku dojdzie do całego szeregu spotkań dwustronnych i wielostronnych liderów. — Dojdzie do bezpośrednich kontaktów, także z najważniejszymi politykami świata dyplomatycznego, w tym — jestem przekonany, że dojdzie także do kontaktu bezpośredniego z prezydentem Donaldem Trumpem – mówił.

Nawrocki porozmawia z Zełenskim?

Dziennikarze dopytywali ministra, czy Karol Nawrocki planuje też spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przydacz odpowiedział, że sala obrad ONZ jest nie tak duża, dlatego kontakty między politykami są w niej oczywiste. — Więc na pewno też, przynajmniej do krótkiej wymiany opinii i zdań, z prezydentem Ukrainy może tam dojść – stwierdził.

Wiadomo, że na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ pojawi się też szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Po raz pierwszy będzie on towarzyszył Karolowi Nawrockiemu w zagranicznej wizycie.

Czytaj też:

Tak Nawrocki miał apelować w Berlinie o reparacje. Niemiecki magazyn o nowych faktachCzytaj też:

Sikorski w Kijowie spotkał się z Zełenskim. „To nie pomyłka”