Sikorski w Kijowie spotkał się z Zełenskim. „To nie pomyłka”

W piątkowy poranek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę w Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha, który podkreślił, że oba kraje pozostają solidarne wobec eskalacji rosyjskich działań i prowokacji wymierzonych w Polskę.

Podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omawiano m.in. wymianę doświadczeń w zakresie techniki dronowej, współpracę przemysłów obronnych oraz wykorzystanie funduszy SAFE w projektach polsko-ukraińskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że rozmowy dotyczyły także wykorzystania polskiego kredytu narodowego do wspólnych inwestycji.

Drony i bezpieczeństwo w centrum rozmów

Radosław Sikorski podkreślił w Kijowie, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nie było błędem. Była to odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który sugerował możliwość pomyłki.

Minister rozmawiał również z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO i sytuacji w Ukrainie po rosyjskim ataku dronowym na Polskę.

Rozmowy o bezpieczeństwie transatlantyckim

W Kijowie Sikorski spotkał się także z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Dyskutowano o relacjach transatlantyckich, perspektywach procesu pokojowego w Ukrainie oraz o roli europejskich partnerów w stabilizacji regionu.

Poprzednia wizyta polskiego szefa dyplomacji w Kijowie miała miejsce 13 września 2024 roku. Wówczas trzydniowy pobyt koncentrował się na kwestiach dotyczących ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.

