Tak Nawrocki miał apelować w Berlinie o reparacje. Niemiecki magazyn o nowych faktach

Karol Nawrocki przebywał we wtorek z wizytą w Niemczech i spotkał się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. – Większość dyskusji odnosiła się do kwestii bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO, omawialiśmy pomoc sojuszniczą – mówił później Nawrocki. Głowa polskiego państwa dodała, że wizyta w Berlinie była okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat kwestii reparacji.

– Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmacniając wschodnią flankę NATO. To nie jest recepta, tylko początek – przekonywał Nawrocki. Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” propozycję polskiego prezydenta nazwał „kontrowersyjną”. Jak podkreślono została ona odrzucona przez Steinmeiera.

Reparacje pozwolą Polsce wzmocnić wschodnią flankę NATO? Nawrocki w Niemczech usłyszał „nie”

Niemiecki polityk miał zwrócić uwagę, że kwestia roszczeń reparacyjnych i wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego nie mają ze sobą nic wspólnego. Z punktu widzenia Berlina nie ma podstaw do wypłaty 1,3 biliona euro, bo ta kwestia została już rozstrzygnięta prawnie. Niemiecki magazyn zauważył jednak, że „obecnie sytuacja na wschodniej flance NATO jest uważana za napiętą”. W tym kontekście przywołano naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Dalej „Der Spiegel” opisał całe zagrożenie i reakcję Paktu Północnoatlantyckiego, w tym działania Niemiec, Francji i Danii. Przypomniano, że nasz kraj poprosił NATO o pomoc. Na koniec przypomniano, że przed wizytą Nawrockiego w Berlinie pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw współpracy z Polską Knut Abraham zwrócił uwagę na zainteresowanie i odpowiedzialność Niemiec za wschodnią flankę NATO.

