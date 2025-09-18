Giertych chciał uderzyć w PiS i Nawrockiego. Odpowiedź Stanowskiego hitem sieci

„A wy, na co dziś wydaliście pieniądze z reparacji?” – dopytywał w mediach społecznościowych Roman Giertych. Odpowiedział mu Krzysztof Stanowski. „Ja przelałem żonie na włoskie konto” – napisał dziennikarz. „Proszę nie kłamać. Pana żona mówiła przyjaciółce, że całą wolną kasę wydaje Pan na farbowanie włosów” – zripostował poseł KO. „Niech tak będzie. Ja na włoski, Pan na włoskie” – podsumował Stanowski.

Pod koniec stycznia 2025 r. portal reporterzy.online napisał, że „pieniądze, które mec. Roman Giertych wyprowadził z giełdowej spółki Polnord, trafiły w 2014 r. na włoskie konto jego żony Barbary jako darowizna”. Dodano, że „Generalny Inspektorat Informacji Finansowej prześledził losy wpłat i wypłat i określił je jako pranie brudnych pieniędzy”. Gotówkę z bankomatów miał wypłacać ochroniarz i kierowca adwokata – Sebastian J., ps. „Foka”.

Giertych zapytał o „pieniądze z reparacji”. Stanowski nawiązał do głośnej afery

Publikacja miała miejsce kilka dni po tym, jak prokuratura umorzyła śledztwo wobec Giertycha dotyczące jego udziału w aferze Polnordu. Polecenie śledztwa miało przyjść z Prokuratury Krajowej. Adwokat przekonywał, że sprawa przeciwko niemu ma charakter politycznej represji. W październiku 2020 r. Giertych usłyszał zarzuty, ale jak twierdził był wtedy nieprzytomny, po tym jak zemdlał podczas akcji CBA. Później wyjechał do Włoch i wrócił do Polski w 2023 r., jak został posłem.

Sprawa została też nagłośniona na filmie na YouTube o tytule „Jak Krauze i Giertych wyprali miliony”. Polityk zapowiedział wtedy, że pozwie internautów, którzy będą dalej udostępniać link z nagraniem. W akcję zaangażował się Stanowski, który publikując nagranie i zwiększając o nim świadomość, apelował ironicznie, aby pod żadnym pozorem tego nie robić z uwagi na ewentualne konsekwencje. Dziennikarz w swoich ostatnich wpisach często nawiązuje do „Foki” i co jakiś czas uderza w Giertycha.

Czytaj też:

Stanowski kontra Wysocka-Sznepf. „Ta historia będzie miała jeszcze dużo zwrotów”Czytaj też:

Wysocka-Schnepf vs. Stanowski i Mazurek, runda trzecia. „To nie koniec tego serialu”